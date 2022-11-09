玩交友軟體卡關放棄 蔡淑臻自嘲淒涼

蔡淑臻因為肌筋膜問題，以致腿愈來愈細。（記者王聰賢／攝影）

台灣女星蔡淑臻日前出席英國皇家 茶品活動，單身四年的她，感情動向備受關注，她坦言前陣子曾試圖透過交友軟體認識新對象，但礙於藝人身分，在申請帳號後，隨即卡關在是否放真實照片及資料，她苦笑：「這行為太奇怪了，好像（交友）已經走上絕路了才這樣，忽然覺得自己好淒涼喔，後來放棄了」。

蔡淑臻拍茶品廣告體驗英國皇家在馬會後的午茶派對，自嘲過去從未演過優雅的戲。提到英國，她透露兩年前曾計畫到英國遊學，手續已進行到申請到學校、補助金，只要處理住宿和生活費，但碰到疫情 爆發計畫打亂，如今疫情趨緩想再去，工作和身體狀況都不允許，只能看開：「相信一切是最好的安排，要是當時去了，困在英國疫情爆發，可能也求助無門」。

提到感情，蔡淑臻剖析過去戀情，對象多半是工作夥伴，透過長期相處才會日久生情，雖也有過一見鍾情，可惜對方沒理她，「可能我太害羞了，愈在意的人愈不敢看，人家以為我沒興趣吧」，她也感嘆飽受「肌筋膜疼痛症候群」所苦，因無法運動，導致肌肉萎縮，腿越來越細，「不是不能跑步、穿高跟鞋，但代價很大，前兩次參加金鐘獎，我的筋快被扯斷了。」