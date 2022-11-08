昆凌「奔三」心境如攀岩 壓力山大靠「任性」紓壓

即將奔3的昆凌分享對「三十而立」的另一層感受。(圖：MilkX Taiwan提供)

「天王嫂」昆凌2015年與周杰倫 （周董）於結婚後，陸續生下二女一子，期間她的演藝事業與品牌副業腳步也不停歇，今年29歲的她面對即將到來的「三十而立」有另一層感受，她分享：「真正從20歲走來，實際體驗像是在登山攀岩，20歲努力爬著爬著，30歲是勾住了一個岩壁，一股作氣要把自己往上推進，等待準備翻越過去探索不一樣風景的心情。」

人生在20歲階段以神速般前進走入婚姻、成為母親，也多了演員身份，她的人生宛如一齣順利演出的完美偶像劇！她坦言人生不是只有開心，在面對工作與生活的關卡時，她靠「任性」紓壓，藉小任性暫時離開當下的負面情緒，例如半夜裡吃個泡麵、發懶追片一下午或倒頭睡到明天等，稀釋掉當下壓在心中的不適感再面對「現實」，會更有力量與更清晰找到解決的方法。

昆凌將浪漫實踐於日常生活中。(圖：MilkX Taiwan提供)

老公周董是出了名的「寵妻魔人」，昆凌坦然接受兩人世界在有了小孩加入之後的落差，但將浪漫與驚喜放在日常生活中，「想到可以為對方貼心的地方，那就去完成那件貼心的事」；今年昆凌有許多新的學習，不只是小女兒Jacinda加入，她也看影片學習新的烹飪，並為了日後巴黎進修準備法語課程，在運動方面也加入網球及高爾夫球的訓練，她分享自己的年度註解是「充實與新希望」，也勉勵女性朋友們不要被自己的身份框架住，勇敢做夢，留給自己實踐夢想的時間，等時間到了就大膽去試。