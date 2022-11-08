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金馬頒獎嘉賓陣容強 國際名導、奧斯卡影后加持

記者黃保慧／綜合報導
日本奧斯卡影后黑木瞳將出席金馬獎擔任頒獎嘉賓。（圖：金馬執委會提供）
日本奧斯卡影后黑木瞳將出席金馬獎擔任頒獎嘉賓。（圖：金馬執委會提供）

第59屆金馬獎頒獎典禮將由金馬影后謝盈萱主持，金馬執委會近日再公布華麗頒獎嘉賓陣容，包含金馬主席李屏賓、坎城金棕櫚導演是枝裕和、本屆評審團主席許鞍華、金馬獎最佳導演羅卓瑤、日本奧斯卡影后黑木瞳、台灣演員許光漢等人，國際影人支持，閃耀金馬。

享譽國際的日本導演是枝裕和與日本奧斯卡影后黑木瞳，除了特地赴台擔任金馬大師課的重量級講師，也應允出席金馬獎頒獎。

坎城金棕櫚導演是枝裕和將出席金馬獎擔任頒獎嘉賓。（圖：金馬執委會提供）
坎城金棕櫚導演是枝裕和將出席金馬獎擔任頒獎嘉賓。（圖：金馬執委會提供）

金馬影帝張震與金馬影后桂綸鎂不僅擔任本屆評審工作，也準備把獎座頒給選出的得獎者。而新身分是影集製作人的上屆影后賈靜雯，將重返金馬舞台點亮星空。

每年帝后寶座競爭激烈，已創下20次入圍紀錄的張艾嘉，才風光領完國家文藝獎，為了金馬獎將再度返台。已有三座最佳男配角獎的黃秋生，首度入圍的金鐘得主游安順，以及四度闖關的張孝全，問鼎寶座也頒發獎座。

張艾嘉將出席金馬獎擔任頒獎嘉賓。（圖：金馬執委會提供）
張艾嘉將出席金馬獎擔任頒獎嘉賓。（圖：金馬執委會提供）

羅卓瑤去年憑「花果飄零」獲頒金馬獎最佳導演，可惜因為疫情影響沒能前來，這次先與知名音樂製作人陳珊妮擔綱金馬創投會議評選百首萬獎，兩人也將出席典禮分別擔任頒獎嘉賓。

代表台灣角逐奧斯卡「該死的阿修羅」上屆最佳女配角王渝萱，挑戰全英語演出入選威尼斯影展「為了國家」的宋芸樺，跨足影視且多次入圍金馬影后的王凈，與第一次角逐金馬獎的金鐘得主楊麗音，聚首金馬殿堂，一起見證盛事。

首次角逐最佳新導演的柯震東，新作不斷的金鐘得主陳柏霖，兩座金馬男配角得主劉冠廷，即將推出大銀幕作品「關於我和鬼變成家人的那件事」的許光漢，「罪後真相」表現讓人耳目一新的陳昊森，加上第二次入圍男配角的李淳，男神匯聚魅力爆發，勢必閃耀金馬盛會。

「終身成就獎」將由金馬最佳新導演黃信堯獻獎給恩師張照堂，演而優則導的梁修身則獻獎給合作過「秋蓮」的賴成英。另外「年度台灣傑出電影工作者」由趙德胤導演將獎座頒給已逝的爆破指導陳銘澤家人。

許光漢將出席金馬獎擔任頒獎嘉賓。（圖：金馬執委會提供）
許光漢將出席金馬獎擔任頒獎嘉賓。（圖：金馬執委會提供）

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