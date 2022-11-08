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手機號碼15年未換…愛雅悄悄嫁舊愛 故事有如大S翻版

記者林怡秀／綜合報導
愛雅與相識15年舊愛修成正果。（圖：有魚娛樂提供）
愛雅與相識15年舊愛修成正果。（圖：有魚娛樂提供）

台灣藝人愛雅（張艾亞）近日爆出結婚喜訊，她早在9月28日教師節這一天和圈外男友登記結婚，兩人15年前就相識，去年愛雅媽媽過世，愛雅陷入低潮，男方主動來電關心，她的手機號碼15年都未更換，兩人再續前緣，交往不到一年便登記結婚；繞了一大圈，最後和舊愛修成正果的故事，讓網友直呼「根本是大S和具俊曄的翻版」。

愛雅也在臉書公開分享和老公的相處點滴，她表示18歲時便認識大她7歲的老公，兩人5年後短暫交往又分開，中間有好幾年斷聯，直到去年媽媽過世，他打電話表達關心，「媽媽的離去，他再次走進我的生命裡，陪著我越過人生低谷，一點一滴地呵護我、疼惜我，緊緊牽著我的手從未放開。」她感謝老公一如15年前那樣愛她寵她，甜蜜直呼「我扎扎實實地嫁給愛情了，我有老公囉！」

而外傳愛雅老公是富二代背景，對此經紀人表示「她老公從事貿易，是自己創業白手起家。」原本愛雅沒打算公開，沒想到意外被爆料，愛雅和媽媽感情很好，自從媽媽走後，她的狀態其實並不太好，還好男方在她身旁給予很大安慰，交往約半年後，男方選在她3月生日向她求婚，並在愛雅媽媽過世滿一年後，擲筊徵求愛雅媽媽同意，在教師節這天登記結婚，因為兩人都忙，最快也要等到明年中以後再辦婚禮，因老公是圈外人，她暫時還不想讓老公曝光。

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