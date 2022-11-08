謝盈萱主持金馬 勤練講話就怕又失言

謝盈萱(左起)、許芳宜、陳竹昇出席「我心我行」電影首映會。（記者吳致碩／攝影）

台灣金馬、金鐘雙料影后謝盈萱在新片「我心我行」大展「舞功」，扮演舞蹈家許芳宜的母親，自嘲：「嚴寒又在山上跳舞，慶幸40歲以後有這種機會，再來可能沒辦法了。」她在金馬頒獎形象影片中，分飾「孤味」眾姊妹贏得好評，打趣道：「每個都很難模仿，演再長一點就會破功了，導演 很會剪。」

謝盈萱和「俗女養成記 」中演父親的陳竹昇，在「我心我行」分飾許芳宜的雙親，導演姚宏易透露：「如果知道他們有演『俗女』，我絕對不會用，不要有一些既定印象。」兩位金獎演技派只用舞姿和肢體語言傳達戲劇情感，許芳宜因而又有啟發：「他們生活化的一舉一動，其實都很像舞蹈，應該要減少舞蹈技術的要求。」

今年金鐘戲劇類頒獎，謝盈萱獲獎謝錯劇組、忍不住吐出髒字的真情流露反應，被公認是典禮的高潮，還被網友戲封「法克女神」；她即將主持金馬典禮，近來積極投入準備；她笑言：「要小心一點，最近訓練講話要有點文化，希望大家都能開開心心。」她的任務主要是不要讓來賓覺得不舒服，「畢竟大家都很緊張，在等著有沒有得獎」。

向好友曾寶儀請教了嗎？她坦言：「她就是高標，我就不用去想了，一切順利就好。」

第59屆金馬獎頒獎典禮，這個月19日將在國父紀念館登場，4日形象影片曝光，典禮主持人謝盈萱一人分飾電影 孤味中四個角色，完美復刻的演技，配上孤味中的經典場景，也讓影片一曝光，就引起廣大討論。