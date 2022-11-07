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曾擠下張曼玉成女主角 倪淑君超凍齡

記者黃保慧／綜合報導
倪淑君回憶當年與楊德昌拍攝心路。（記者王聰賢／攝影）
倪淑君回憶當年與楊德昌拍攝心路。（記者王聰賢／攝影）

台灣電影「獨立時代」數位修復版，日前在金馬影展重新上映，現場邀請到演員倪淑君、陳湘琪、陳以文、鄧安寧、王維明一同出席，其中許久未見的影星倪淑君一身黑色長洋裝，全身包得緊緊氣質依舊。

楊德昌導演1994年電影「獨立時代」，在蔡明亮「愛情萬歲」、李安「飲食男女」、吳念真「多桑」、王家衛「重慶森林」與關錦鵬「紅玫瑰與白玫瑰」的強片夾殺中，入圍第31屆金馬獎12項大獎，最終贏得男配角、女配角與最佳原著劇本等獎，電影同時也入選坎城影展競賽片角逐金棕櫚獎。

該片女配角倪淑君回憶當年拍攝心路，哽咽說：「我並不覺得拍完這個戲很驕傲，我只是盡我的本分完成工作。我很謝謝王維明幫我們排戲，楊德昌每次都說他只要聽聲音，就知道你有沒有進入狀況。」

她也說最困難的戲是與王維明的對手戲，「在淡水街道試戲時，我穿拖鞋走好一段路，正式開拍的時候我忘記已經換成高跟鞋，走著走著被推倒，頭直接撞地板，爬起來還想說我在幹嘛，趕快撲到王維明身上繼續演戲。」後來倪淑君才知道，導演只是想要女孩子跌在男孩子身上的「喘息聲」和自然感。

其實倪淑君曾被譽為仙氣女神，16歲時擠下張曼玉得到「陰陽錯」的演出機會，後來也成為許多人爭相邀約的女主角，接著她憑著「鬼線人」獲得香港電影金像獎「最佳女配角獎 」，主演的「獨立時代」也入圍31屆金馬最佳女配角獎，演技備受肯定。

電影 坎城影展 導演

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