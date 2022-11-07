合作22年 方文山、周杰倫對彼此第一印象其實很差
知名作詞人方文山跟歌手周杰倫（周董）合作22年，正式公開發表作品數量將邁入百首里程碑，但兩人初期相互討厭，當時知名主持人吳宗憲把方文山的詞給周杰倫聽，周杰倫反應是「沒什麼」，被方文山認為是不懂音樂的人，後來吳宗憲把周杰倫寫的歌拿給方文山聽，他隨口說不好聽，沒想到後來成為黃金拍檔，算是不打不相識。
除了音樂方面合作，方文山與周董聯名推出「龐克貓-紅顏如霜」潮流公仔，上個月在台北國際藝術博覽會展出反應熱烈，接著將在10日參展上海021當代藝術博覽會。方文山行前約周董開箱，周董看到公仔一半霜白、一半紅顏，第一時間就想到「八度空間」專輯封面，公司企畫說：「當初這張專輯封面是由周正道設計，也是企畫導向，根據當時首波主打歌『半獸人』發想，希望朝一半人一半獸的概念設計。」
方文山表示自己也想傳達出在創作上的2種人格，「霜白指的是，對音樂的冷靜與專注；紅顏指的是，對創作的熱情與想像。」因此他希望「紅顏如霜」這個作品，不只出現在詞曲、音樂的聽覺裡，更直接視覺立體化將它變成潮流公仔，方文山笑說：「讓你看得到也摸得到『紅顏如霜』。」預計年底會在台北舉辦「方文山創作-龐克貓潮流作品特展」。
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