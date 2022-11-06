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34歲仍不婚？ 任容萱先凍卵

記者楊起鳳／綜合報導
任容萱勇敢打針，還把過程用影片記錄下來。（圖：星星向容提供）
任容萱勇敢打針，還把過程用影片記錄下來。（圖：星星向容提供）

台灣女星任容萱這個月22日即將迎來34歲生日，穩交男模男友三年的她，近日忍不住先公布喜訊，因為陸續看到身邊朋友備孕的辛苦過程，加上自己對孕育下一代的計畫尚未明朗，希望能配合上最佳凍卵時間點，於是決定主動出擊，進行凍卵，並將整個過程用影片記錄下來，素顏入鏡分享心路歷程。

任容萱說 :「醫生說34歲以前凍卵，未來透過生殖醫學獲得寶寶的機率最高，就下定決心趕快來。」對於自己成功克服抽血﹑打針的恐懼心魔，最後取得19顆卵子，展現超堅強卵實力。任容萱感性的說「凍卵真的是讓自己變勇敢的過程」。

任容萱雖有男友但尚未有結婚計畫，對於什麼時候會生小孩一直保持著順其自然的心態，當然也會有高齡懷孕的擔心。這一次的凍卵過程，她坦承沒有想像中那麼令人不安和害怕，每一次的回診，一次次的抽血檢查都能從容面對，尤其是打針這件事，真的會發現自己越來越勇敢，最後連打排卵針都打不倒自己。

影片中可見她還特別留了一支排卵針請任爸幫忙施打，整個過程都在最親密的家人參與之下完成，見任爸俐落的在瞬間就完成，連傷口都沒有流血，非常專業又讓人感覺溫暖。

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