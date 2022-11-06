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林俊傑家鄉開唱 懶理莫名指控

記者梅衍儂／綜合報導
JJ林俊傑在新加坡開唱慶祝出道20周年。（圖：JFJ Productions提供）
JJ林俊傑在新加坡開唱慶祝出道20周年。（圖：JFJ Productions提供）

JJ林俊傑4日起一連兩天在家鄉新加坡國家體育場舉辦「JJ20」世界巡迴演唱會，開場與14位舞者帶來歌曲「木乃伊」、「美人魚」，回到家鄉演唱的他既興奮又自在，難得分享前陣子私生活飽受謠言困擾的心情，直說很慶幸有個聲音告訴自己，為了這些莫名的指控影響身心健康並不值得，「我的努力是為了真正懂我、愛我的人。」

演唱會以「記憶」、「夢境」、「宇宙」、「完整」及「路程」5大主題呈現，全程近3小時共41首歌曲，他從出道以來的14張專輯、數十首單曲中精心挑選，帶領著現場3萬觀眾大合唱，除了膾炙人口的「豆漿油條」、「醉赤壁」、「江南」、「可惜沒如果」、「修煉愛情」、「那些你很冒險的夢」，也帶來了近年推出的「交換餘生」、「將故事寫成我們」以及英文專輯裡的「Bedroom」和「While I Can」，林俊傑笑嘆：「選歌好難！」

出道20年經歷無數起落，林俊傑也在演唱會中分享：「面對大環境的改變，其實很多時候會找不到平衡點，好幾次差點被黑暗吞沒…不解自己為什麼需要為自己沒有做過的事或虛構的詆毀做辯解？大家或許就是當娛樂新聞在看，但我們也是人。」首場演出座上賓除了藝人、親友，新加坡衛生部長王乙康賢伉儷也驚喜現身觀眾席，並表示看得很盡興。

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