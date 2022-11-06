謝盈萱復刻「孤味」 金馬獎大玩多重宇宙

謝盈萱一人分飾多角，重現「孤味」全家人。（取材自Instargam）

42歲台灣女星謝盈萱曾以「誰先愛上他的」在金馬獎奪下影后，又以「四樓的天堂」奪得金鐘視后，即將在金馬獎頒獎典禮擔任主持人，主辦單位找來「孤味」導演 許承傑與謝盈萱再度合作，不僅復刻「孤味」經典場景，更讓她一人分飾眾多女角，精采挑戰「多重宇宙」。

其實，背後的推手是典禮製作人陳鎮川，全因謝盈萱演技精湛，再加上她先前主演電影 「孤味」也獲得熱烈迴響，便考慮找「孤味」導演許承傑回歸，動用電影拍片規格的設備及班底，斥資百萬台幣，在圓山飯店復刻片中經典壽宴場景，謝盈萱還再度演出自己當初飾演的大姊「陳宛青」，造型也徹底重現。

在這支形象短片中，謝盈萱一人演繹「孤味」母女四人，精湛呈現媽媽陳淑芳、二姊徐若瑄、小妹孫可芳的鮮明個性，一來一往的對白機鋒處處、趣味十足，就連先前飾演舅舅的洪都拉斯都來客串，幫忙點歌。她更重現當年獲得金馬影后的超強演技，加碼演出「誰先愛上他的」劉三蓮走錯棚，亂入「孤味」餐桌，爆笑劇情絕對令影迷莞爾。

上屆金馬獎頒獎典禮主持人林柏宏也驚喜現身，象徵主持棒的交接，短短數分鐘的影片，暗藏滿滿的電影哏，話題性十足。