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演藝生涯最驚險時刻？林青霞胸部赤裸裸走光 感謝有他

記者蘇詠智／即時報導
林青霞榮登金馬獎影后，當晚的性感禮服卻差點上演走光風暴。（本報資料照片）
林青霞榮登金馬獎影后，當晚的性感禮服卻差點上演走光風暴。（本報資料照片）

華人演藝圈永遠的傳奇林青霞日前才歡度68歲生日，除了開心收到各方祝福外，也感謝過去還從是影劇工作時幫祝過自己的善心人。她在大銀幕上一直有高雅、純淨的形象，不管是早年的「玉女」戲路或是之後的「俠女」角色，都和裸露無關，她卻曾經差點上演「走光」事件、破壞多年來建立的銀幕口碑，所幸有位男士幫忙保護。

林青霞回想在「滾滾紅塵」揚威金馬獎的光榮之夜，她終於得到金馬獎影后榮銜，當天選擇了一襲貼身的YSL小禮服，設計上胸口的部分露出一大半，極為吸睛、性感，卻也讓她曾擔心過會不會走光。她現身典禮果然因為這襲禮服引起話題，外界不是好奇她的身材是否「再進化」？要不過往她在電影裡總讓人覺得清秀、削瘦，很難想像原來也有傲人的曲線，更有人戲稱當天最羨慕她在致詞時的那支麥克風，因為剛巧落在她的胸口，「一覽無遺」。

林青霞（左）與張曼玉都在當年金馬獎獲獎，禮服設計的性感程度，卻是前者大勝。（本報...
林青霞（左）與張曼玉都在當年金馬獎獲獎，禮服設計的性感程度，卻是前者大勝。（本報資料照片）

之後林青霞某回拍戲空檔本來在休息，一位男士拿著封信，要求親自交給她，當她打開信封，才發現裡面是一個小膠片，看了膠片上的畫面後立刻臉色大變，原來那是張底片，就是在金馬典禮當晚拍攝。她回想到曾經在走下樓梯時，一個彎腰的瞬間好像禮服稍微有了空隙，當時心中有想過會不會穿幫，沒想到就在那一秒一個閃光進來，剛好捕捉到她左邊上身衣服離開身體的一刻，使她胸部赤裸裸地曝了光。倘若這照片流傳出去，勢必引起軒然大波，雖然攝影一定會因此獲利，卻也會打擊林青霞的名聲和演藝事業。

她感嘆，30年來，新聞媒體有着相當大的轉變，狗仔文化充斥全球，常常在想這位給她底片的年輕人，如何生存？猜想他也許已經離開了傳媒界從事其他工作了，形容對方就像一顆流星，在生命中與她交會了片刻，轉眼間卻消失了蹤影。

林青霞歡度68歲生日。（取材自微博）
林青霞歡度68歲生日。（取材自微博）

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