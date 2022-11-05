柯震東首當導演入圍金馬獎 喊切割九把刀

柯震東(圖)當導演，笑稱自己工作時脾氣不好，但吵架吵得最凶的其實是九把刀。(記者李政龍／攝影)

台灣藝人柯震東首度執導「黑的教育 」入圍 本屆金馬四大獎，日前該片首映，柯震東帶三位男主演朱軒洋、蔡凡熙、宋柏緯共同接受媒體聯訪；柯震東笑稱自己工作時脾氣不好，但吵架吵得最凶的其實是監製、編劇九把刀，更幽默說「我不想要再跟他一直搞在一起」。

柯震東此次入圍金馬獎最佳新導演 ，坦言有入圍就很開心，「我拍電影期間，都感受到滿滿的愛，美術、造型以及特效都很厲害，他們沒入圍很可惜」，片中有出現大量黑幫臨時演員，有人問他是否打算客串？他則說一開始就不打算演出，「我覺得每個的角色魅力都是不能複製的」。

朱軒洋入圍金馬最佳男配角，他抱持平常心，但感謝所有願意給自己機會的人，兩位搭擋蔡凡熙、宋柏緯都默契十足，「我之前拍『逆局』比較緊繃，這次可以很放鬆」。

宋柏緯被稱是金馬獎大遺珠，他提到自己後半段有大量裸露戲，只穿一條白色內褲跑來跑去，「當時超冷，拍的時候很辛苦，而且我不是肌肉型，一開始有點害羞」；被問到最難的戲，他提到有一段戲會弄髒衣服，「我知道衣服只有幾套，換完就沒了，幸好柯導給我很大的安全感」。

「黑的教育」敘述三個高中生在畢業前的夜晚，展開一段瘋狂且黑暗的奇想旅程。四人被問到高中畢業典禮前在做什麼，柯震東大笑回「應該跟當時的女友親親抱抱」；蔡凡熙當時與男校的同學們在溪邊烤肉，「我大概只能跟魚親親抱抱吧」；朱軒洋說自己在睡覺；宋柏緯想了超久，最後求饒說：「太久了啦，我真的忘記了。」