46歲大S被疑懷孕 小S怒嗆酸民眼瞎

小S(圖)為姊姊大S反擊酸民。(記者李政龍／攝影)

藝人小S 聽到姊姊大S 被酸民質疑變胖懷孕，火上心頭怒嗆：「那些網友真的是瞎了狗眼，自己都不會判斷，不就是頂光的問題嗎？同張照片裡其他人也沒有好看到哪去，非要專門攻擊我姊。」

小S再三強調，46歲大S絕對不可能再生，她現在每天沉浸在幸福裡，每次現身大家都瘋狂稱讚「好美」。「所以大家都有點眼睛好好不好，你們難道不能判斷服飾會影響一個人的身型？難道女明星每次出現都要穿緊身爆乳裝嗎？」

現在具俊曄 早已融入徐家，徐媽媽現在看到他都會用韓文高喊「兒子」，而且尾音越拖越長，讓小S聽了哭笑不得。具俊曄幾乎天天下廚，韓式料理收服了全家大小的胃，小S形容姊夫就是腳踏實地、溫暖的存在，現在包括大S的一雙兒女、晚輩們都會用韓文稱呼他「叔叔」，唯有許老三不受控，堅持叫他「光頭」。

小S管不動許老三，具俊曄也不生氣，還主動說：「沒關係，我真的是光頭。」許老三還打如意算盤，希望姨丈具俊曄能幫忙買BLACKPINK的高雄場門票，具俊曄只能苦笑答應會幫忙問問看。

現在具俊曄已經同意會上「小姐不熙娣」第二季，只是何時開錄還沒時間點，小S坦承之前只是自己推估可望年底進棚，現在看起來大概要明年年初。

具俊曄也希望未來能帶大小S回南韓，重溫當年一起去過的餐廳。

說到節目來賓，小S向周杰倫喊話「男子漢要說話算話」，另外點名林志玲，想跟她聊聊生完孩子的媽媽經；而另一位國民姐夫AKIRA，小S稱讚他非常紳士，不過語言不通，上節目還是希望能由林志玲出馬。