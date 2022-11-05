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謝盈萱「多重宇宙」形象影片 金馬主持人造型超多

記者陳建嘉／即時報導
謝盈萱。（圖：金馬執委會提供）
謝盈萱。（圖：金馬執委會提供）

金馬執委會4日曝光第59屆金馬獎頒獎典禮形象影片！由「孤味」導演許承傑為頒獎典禮主持人謝盈萱量身打造，讓她一人分飾多角，以百變演技復刻「孤味」經典場景、精采翻玩多重宇宙，為兩周後即將登場的頒獎典禮預熱。

謝盈萱。（圖：金馬執委會提供）
謝盈萱。（圖：金馬執委會提供）

看中金馬、金鐘雙料影后謝盈萱累積20年的深厚表演功力，不論什麼角色都能收放自如、精準到位演出，在她接下金馬主持棒後，典禮製作人陳鎮川就有了由她一人分飾多角的想法，並創意改編探討三代女人課題的電影「孤味」，為了原汁原味呈現，還特別邀請「孤味」導演許承傑執導，動用電影規格的設備及班底，斥資百萬在圓山飯店復刻片中經典壽宴場景。成品完成後，眾人皆對謝盈萱傳神的演技和現場還原度嘆為觀止！

謝盈萱。（圖：金馬執委會提供）
謝盈萱。（圖：金馬執委會提供）

片中謝盈萱一人演繹「孤味」母女四人，精湛呈現媽媽陳淑芳、二姊徐若瑄、小妹孫可芳的鮮明個性，一來一往的對白機鋒處處、趣味十足，連弟弟（舅舅）洪都拉斯都來幫忙點歌。她更完美重現當年獲得金馬影后的超強演技，加碼演出「誰先愛上他的」劉三蓮走錯棚、亂入「孤味」餐桌，超展開的劇情絕對令影迷哈哈大笑。而上屆金馬獎頒獎典禮主持人林柏宏也驚喜現身，象徵主持棒的交接。短短數分鐘的影片，暗藏滿滿的電影梗，話題性十足。

電影 導演

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