吳青峰「土味情話」說不出口 不解被說「娘」為何會變負面

吳青峰被土味情話撩到快崩潰。(取材自微博)

吳青峰推出新專輯「馬拉美的星期二」，日前接受中國媒體「抱走吧！大明星」專訪，他分享許多創作靈感都是來自夢境，打趣自己根本是「夢的工具人」，而他一半的人生都在寫歌，被問到是否怕被以前的作品貼標籤？他直言：「我覺得不用害怕這件事情了，就像人也不可能裸體出現在別人面前，我覺得沒有必要去撕掉任何標籤！因為當我回家的時候，我脫掉這些衣服，我還是清楚自己長什麼樣子。」

吳青峰從出道以來，中性陰柔氣質鮮明，他在2011年上「康熙來了」節目時，被陳奕迅叫了一句「峰姐」，事後小S 在金曲獎頒獎典禮大開此玩笑，被挨批「平權倒退」而道歉。這次專訪聊起標籤時，他也分享：「就像之前我討論過，我也不太懂為什麼『娘』這個字，會被形容成是負面的詞，但是我覺得被大家定義成難聽的字眼，都有這樣的特性，就是它的這個字本身並沒有問題。」讓粉絲直讚他正能量滿滿。

專訪中他被拱說「土味情話」數度露出為難表情，他打趣過去每次聽粉絲說愛他一輩子，他都覺得欠缺思考，「這世界上沒有一輩子的愛」，猛虧粉絲的愛根本是「塔尖草、四處倒」，還忍不住藉摸眼角、比了個中指，最後人間清醒說了句「如果你吃甜的方式有100種，我想你的方式也有100種，想走人、想吐，還有更多98次的想不起來，拜」，被粉絲猛虧根本是「土味情話終結者」。