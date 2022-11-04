我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普若再戰2024 司法部考慮設立特別檢察官

大S發福再懷第三胎？小S氣炸怒嗆酸民「瞎了狗眼」

大S發福再懷第三胎？小S氣炸怒嗆酸民「瞎了狗眼」

記者李姿瑩／台北即時報導
小S出席公益活動。(記者李政龍／攝影)
小S出席公益活動。(記者李政龍／攝影)

小S今天以愛心大使身分，為人安基金會推廣「寒士吃飽30」提袋義賣。她聽到大S被酸民質疑變胖懷孕，突然火上心頭，怒嗆：「那些網友真的是瞎了狗眼，自己都不會判斷，不就是頂光的問題嗎？其他人也沒有好看到哪去，非要專攻我姊。」

小S再三強調，大S絕對不可能再生，現在她每天沉浸在幸福裡，每次現身大家都瘋狂稱讚「好美」。「所以大家都有點眼睛好好不好，你們難道不能判斷服飾會影響一個人的身型？難道女明星每次出現都要穿著緊身爆乳裝嗎？」po文的賈永婕沒多久就刪除了那張照片，小S感嘆她大概怕為大S惹麻煩。

現在具俊曄早已融入徐家，徐媽媽這1、2個月看到他總會用韓文高喊「兒子」，而且尾音越拖越長，讓小S聽了哭笑不得。具俊曄幾乎天天下廚，韓式料理收服了全家大小的胃，小S形容姊夫就是腳踏實地、溫暖的存在，現在包括大S的一雙兒女、晚輩們都會用韓文稱呼他「叔叔」，唯有許老三不受控，堅持叫他「光頭」。

小S管不動許老三，具俊曄也不生氣，還主動說：「沒關係，我真的是光頭。」許老三還打如意算盤，希望姨丈具俊曄能幫忙買BLACKPINK的高雄場門票，具俊曄只能苦笑答應會幫忙問問看。現在具俊曄已經確定會上「小姐不熙娣」第2季，只是何時開錄還沒時間點，小S坦承之前只是自己推估可望年底進棚，現在看起來大概要明年年初。

具俊曄也希望未來能帶大小S回韓國，重溫當年一起去過的餐廳。說到節目來賓，小S向周杰倫喊話「男子漢要說話算話」，另外點名林志玲，想跟她聊聊生完孩子的媽媽經。而另一位國民姐夫AKIRA，小S稱讚他非常紳士，不過語言不通，上節目還是要希望能由林志玲出馬。

小S 具俊曄 大S

上一則

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

延伸閱讀

10歲小女兒確診高燒 小S嚇到把口罩都哭濕了

10歲小女兒確診高燒 小S嚇到把口罩都哭濕了
林志玲曝婚後生活 與老公AKIRA「這點習慣」差很大

林志玲曝婚後生活 與老公AKIRA「這點習慣」差很大
林志玲25年前OL工作 「月薪1082美元」 老闆是她

林志玲25年前OL工作 「月薪1082美元」 老闆是她
林志玲秀出懟臉自拍照 47歲膚質超震撼

林志玲秀出懟臉自拍照 47歲膚質超震撼

熱門新聞

可凡下車直接走光。圖／翻攝自上班不要看YouTube

真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光

2022-10-29 13:49
趙麗穎直播帶貨，換上一身簡潔俐落的黑色裙裝，大方放送筆直美腿。（取材自微博）

趙麗穎離婚後大解放 高衩裙秀長腿被讚「美成黑天鵝」

2022-10-29 02:29
疑似中國名導演馮小剛夫婦在洛杉磯豪宅送別朋友的影片，近日在網路上流傳。（取材自微博／影片截圖）

馮小剛疑全家「潤」美國 洛杉磯「穿拖鞋送客」豪宅曝

2022-10-28 23:03
李智漢不幸在推擠事故中喪生。圖／摘自NAVER

24歲男偶像命喪梨泰院 友人悲痛證實死訊

2022-10-30 10:01
金鐘視后馬之秦傳出在家中病逝，享壽80歲。（記者陳俊吉／攝影）

金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

2022-11-01 01:20
昆凌搖身一變為「Runaway Nurse」主角。圖／摘自IG

周杰倫首曝昆凌扒衣脫了私照 網驚呆：會多1胎

2022-10-30 13:07

超人氣

更多 >
芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠
逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國
這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失

這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失
神奇奇亞籽 今天起就將它納入飲食清單

神奇奇亞籽 今天起就將它納入飲食清單
快看世界／吃增強免疫食物 沒做對這點等同徒勞

快看世界／吃增強免疫食物 沒做對這點等同徒勞