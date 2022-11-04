夏靖庭養一家老小 拍戲睡公司1個月

夏靖庭(右)年過半百才當爸，格外珍惜家庭生活；圖左為高欣欣。(圖：民視提供)

日前金鐘頒獎典禮上，藝人夏靖庭連演四部戲卻沒入圍 ，被主持人曾寶儀封為「最大遺珠」，而對於曾獲金鐘迷你劇集男主角、男配角獎，他坦言，「我不在意有沒有入圍，只要工作穩定、收入正常就好」。

夏靖庭感嘆疫情 的第一年，他一整年只工作12天，相較於如今工作多，「以前聽人家說：小孩帶財，我覺得是真的，有了小孩後，我的工作變多，等於是孩子們自己帶來的奶粉錢」。

夏靖庭、女星高欣欣出席民視新戲「決勝的揮拍」首映會，劇中兩人扮演夫妻，夏靖庭角色因需帶女兒（程予希飾）征戰大小羽球 賽事，導致妻子被冷落而罹患憂鬱症，而現實婚姻中，他以妻兒為重，老婆說什麼都對，笑說：「我很聰明，才不會幹這種事，老婆第一，她只要一大聲，我就立刻閉嘴，根本輪不到我吵架」。

年過半百才當爸，夏靖庭格外珍惜家庭生活，他與小21歲老婆結婚6年、育有2兒，4歲、3歲年紀活潑又可愛，高欣欣便爆料，拍戲過程中，只要有空檔就會看到夏靖庭和妻兒視訊。有段時間劇組陸續有人確診，夏靖庭因家有88歲母親、2個幼兒，擔心家人感染，他連續住在經紀公司1個月、在劇組主場景睡了一個禮拜，在酷熱的夏天裡寧願忍受沒冷氣的日子，也要保護一家老小。