我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特員工加州提告 「大規模裁員」違法 沒在60天前通知

愛阿華州造勢 川普：我「非常非常非常可能」參選2024

夏靖庭養一家老小 拍戲睡公司1個月

記者陳慧貞╱綜合報導
夏靖庭(右)年過半百才當爸，格外珍惜家庭生活；圖左為高欣欣。(圖：民視提供)
夏靖庭(右)年過半百才當爸，格外珍惜家庭生活；圖左為高欣欣。(圖：民視提供)

日前金鐘頒獎典禮上，藝人夏靖庭連演四部戲卻沒入圍，被主持人曾寶儀封為「最大遺珠」，而對於曾獲金鐘迷你劇集男主角、男配角獎，他坦言，「我不在意有沒有入圍，只要工作穩定、收入正常就好」。

夏靖庭感嘆疫情的第一年，他一整年只工作12天，相較於如今工作多，「以前聽人家說：小孩帶財，我覺得是真的，有了小孩後，我的工作變多，等於是孩子們自己帶來的奶粉錢」。

夏靖庭、女星高欣欣出席民視新戲「決勝的揮拍」首映會，劇中兩人扮演夫妻，夏靖庭角色因需帶女兒（程予希飾）征戰大小羽球賽事，導致妻子被冷落而罹患憂鬱症，而現實婚姻中，他以妻兒為重，老婆說什麼都對，笑說：「我很聰明，才不會幹這種事，老婆第一，她只要一大聲，我就立刻閉嘴，根本輪不到我吵架」。

年過半百才當爸，夏靖庭格外珍惜家庭生活，他與小21歲老婆結婚6年、育有2兒，4歲、3歲年紀活潑又可愛，高欣欣便爆料，拍戲過程中，只要有空檔就會看到夏靖庭和妻兒視訊。有段時間劇組陸續有人確診，夏靖庭因家有88歲母親、2個幼兒，擔心家人感染，他連續住在經紀公司1個月、在劇組主場景睡了一個禮拜，在酷熱的夏天裡寧願忍受沒冷氣的日子，也要保護一家老小。

入圍 疫情 羽球

上一則

酒駕毀形象 韓星金賽綸PO電子菸圖又挨轟

下一則

13度主持金馬紅毯 楊千霈狠退華麗戰袍

延伸閱讀

曾寶儀主持零負評 重回戰場獲金鐘肯定

曾寶儀主持零負評 重回戰場獲金鐘肯定
剩2年就隱退 周華健吐驚人計畫：唱歌帶給我很多

剩2年就隱退 周華健吐驚人計畫：唱歌帶給我很多
演女政治受難者 清新女星划龍舟練出緊實肌肉

演女政治受難者 清新女星划龍舟練出緊實肌肉
小S確診出現後遺症 自曝腦霧喪失主持能力

小S確診出現後遺症 自曝腦霧喪失主持能力

熱門新聞

可凡下車直接走光。圖／翻攝自上班不要看YouTube

真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光

2022-10-29 13:49
趙麗穎直播帶貨，換上一身簡潔俐落的黑色裙裝，大方放送筆直美腿。（取材自微博）

趙麗穎離婚後大解放 高衩裙秀長腿被讚「美成黑天鵝」

2022-10-29 02:29
疑似中國名導演馮小剛夫婦在洛杉磯豪宅送別朋友的影片，近日在網路上流傳。（取材自微博／影片截圖）

馮小剛疑全家「潤」美國 洛杉磯「穿拖鞋送客」豪宅曝

2022-10-28 23:03
李智漢不幸在推擠事故中喪生。圖／摘自NAVER

24歲男偶像命喪梨泰院 友人悲痛證實死訊

2022-10-30 10:01
金鐘視后馬之秦傳出在家中病逝，享壽80歲。（記者陳俊吉／攝影）

金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

2022-11-01 01:20
昆凌搖身一變為「Runaway Nurse」主角。圖／摘自IG

周杰倫首曝昆凌扒衣脫了私照 網驚呆：會多1胎

2022-10-30 13:07

超人氣

更多 >
芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠
逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國
華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償
這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失

這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失
國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國

國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國