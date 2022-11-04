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13度主持金馬紅毯 楊千霈狠退華麗戰袍

記者林怡秀╱綜合報導
楊千霈已經是第13次主持金馬獎紅毯。(取材自臉書)
楊千霈已經是第13次主持金馬獎紅毯。(取材自臉書)

「三金獎項專業戶」楊千霈第13次主持金馬獎紅毯，搭檔小鮮肉吳念軒，她讚吳念軒是近年來和她互動最密切的紅毯搭檔。

楊千霈說，吳念軒多在拍戲，即使凌晨2點多，還會傳訊息問她問題，「他拍戲很辛苦，收工回家都已經很晚了，有問題他就會丟出來問我。」她也不吝傳授給後輩自身經驗，指點對方該怎麼做功課，並安撫對方放輕鬆不要太緊張，頗有前輩風範。

楊千霈紅毯主持經驗豐富，但她坦言還是會緊張，「因為今年所有行程都往前，準備的時間就比較緊，但某種程度上也是好事，提早做好準備，就可以多出不少時間。」

她常在半夜看片，對紀錄片特別有感，有時候還因為看到太入戲而淚流滿面，「我先生看到就說妳幹嘛，妳在哭嗎，我就要他不要吵我，我在追憶胡金銓導演。」

她認為和年輕後輩的合作也是一種傳承，「念軒滿上進，他很認真看待這件事，他很可愛，還說要約個時間跟我好好聊聊，我要他不用緊張，我們開會就可以碰到了。」

至於金馬戰袍，她認為還是要以入圍者為重，「他們一次傳70幾張禮服照片給我，我說不行不行，這太招搖了」，楊千霈認為主持人服裝不能搶走入圍者的風采，所以刪掉好多華麗的禮服，避免模糊焦點。

入圍 導演

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