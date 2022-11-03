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送菸討好免工作？ 鈕承澤爆獄中享特權

記者王思慧／綜合報導​
鈕承澤去年11月入獄，被受刑人爆料在監獄內享特權，花蓮監獄駁斥。圖為他去年到花蓮地檢署報到。（本報資料照片）
鈕承澤去年11月入獄，被受刑人爆料在監獄內享特權，花蓮監獄駁斥。圖為他去年到花蓮地檢署報到。（本報資料照片）

台灣導演鈕承澤涉性侵被判4年，去年11月30日被關進花蓮監獄，近日有受刑人爆料，稱鈕不但不用到工廠工作，每天待在舍房摺紙蓮花享特權，還買香菸討好監所人員。花蓮監獄駁斥，因為鈕是知名人士，讓他在舍房作業避免其他受刑人騷擾，一切依法行政。

鈕承澤執導電影「跑馬」時，被指控趁夜間劇組收工後私約旗下女員工，無視對方掙扎求救來硬上，卻因無法勃起，最終指姦得逞。雖然鈕承澤賠償200萬元台幣（約6.2萬美元），與被害人和解，但因為辯稱女方對他有好感，否認犯罪，被認定沒有悔悟之心，被判關四年定讞。

有同舍的受刑人爆料指出，他曾因為精神狀態不佳不用工作，不過健康狀況好轉時也一視同仁到工廠，鈕承澤卻享特權都待在舍房，質疑這是官官相護。還指控鈕承澤在義舍向新收的受刑人借帳號匯款，買香菸討好監所人員，許多受刑人認為這是在包庇鈕，感到不公平。

花蓮監獄表示，針對知名人士管理都會執行「舍房作業」，以前立委傅崐萁服刑時在舍房作業，鈕承澤也比照辦理，避免其他受刑人接近、騷擾，這些矯正署都有規定。雖然不用到工廠，但鈕該做的工作還是要做，在三人一室的舍房內摺金紙蓮花，每天作息正常，平時態度也很低調。

至於金錢使用部分，花蓮監獄每兩天限購一包菸，鈕承澤每周固定購買香菸，都是用自己的錢，沒有也沒必要利用他人帳號買菸，更沒有管理人員包庇、被收買，同時定期及不定期安全檢查，皆無違規情事。

監獄 導演 性侵

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