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拍完10周年紀念寫真 鄭家純閃嫁醫師

記者李姿瑩／綜合報導​
鄭家純拍完大尺度寫真書後閃嫁。（取材自臉書）
鄭家純拍完大尺度寫真書後閃嫁。（取材自臉書）

台灣藝人29歲鄭家純雞排妹）和32歲的小兒科醫師男友AKIRA在日本登記結婚。正在日本念書的她，日前透過越洋連線向外界宣布喜訊，正式升格人妻。

鄭家純2018年透過交友軟體認識AKIRA，並以結婚為前提展開交往，但她對外始終聲稱身旁只有約會對象，未鬆口自己有男友，藉此保護另一半。疫情前，他們一度分手，復合後又因疫情分隔兩地，但AKIRA想盡辦法維繫感情，天天傳訊關心佳人，才讓這段感情修成正果。

鄭家純過去每年都會發行寫真集，曾有一任男友放話只要她露點，就絕對不娶她。今年她發行10周年紀念寫真，當中收錄大尺度特寫，當她向AKIRA報備時，獲得他無條件支持與尊重，「他可以理解我的想法，也願意支持我。」以此為契機，鄭家純有了想婚的念頭，9月他們去新加坡旅遊時，AKIRA順勢求婚，僅一句「妳願意跟我結婚嗎」套牢女神。

鄭家純閃婚，不少網友都獻上祝福，再度挖出10年前她在網路上教大家炸雞排的影片來重溫。

鄭家純之所以會被稱為雞排妹，就是10年前19歲的她為一家雞排店拍攝示範炸雞排的影片，當時她穿著灰色的背心，雖然胸口有個大蝴蝶結，但是傲人的雙峰，深邃的事業線，讓網友看了都直呼「我承認我從頭到尾沒在看雞排」、「看完沒學到炸雞排的做法，真奇怪」、「為啥我看不到雞排」、「真的有人在看雞排怎麼炸嗎」。

這支影片成為鄭家純暴紅成為進入演藝圈的契機，經過10年該影片也累積了超過200萬的觀看次數，如今拍完最後一本寫真書的她，也嫁做人婦，升格成為人妻。

鄭家純 雞排妹 疫情

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