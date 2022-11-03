曾寶儀主持零負評 重回戰場獲金鐘肯定

曾寶儀近來因為主持金鐘獎，獲得外界極高評價。（記者李政龍／攝影）

台灣女星曾寶儀在金鐘獎交出零負評的主持成績，開場五個角色影片、中場讚夏靖庭的暖心，讓結束後掌聲久久未歇。今年步入50，有沒有計畫和交往15年的男友林明謙結婚，她說：「我從未排斥這選項，現今沒做，是因為我們什麼都不缺，所以還不用，如果有一天需要，我會做決定。」

今年金鐘分兩天，第一天宣布得獎那刻，曾寶儀雖沒得獎，坐在台下的她已快速放下，心思投入隔天主持台詞，所以才有「我是那個昨天沒得獎的曾寶儀」這句話，她沒得失心，反而讓隔天的主持更豐富飽滿。她說，其實三立來邀主持時，她是拒絕的，「電話拒絕不好，就約了當面談，結果走出去那刻，經紀人問我，你剛剛是另一個人嗎？我都不知道我那天到底怎麼了。」

接下就全力以赴，曾寶儀開場如拼圖般把五個角色演得效果十足而不浮誇。讚夏靖庭那段可說神來之筆，也讓夏事後充滿感激，曾寶儀說，「我不認識他，做了功課後發現他演了四部戲都出色卻沒入圍 ，跟製作單位商量，在台上換景的那一分鐘請他留下來，時間非常緊湊。」一個小舉動，卻暖了資深演員的心。

曾寶儀這些年都沒在主流商業頻道做節目，去年以「我們回家吧」才首次入圍，節目名稱一如她在外面繞了一大圈，終於回到電視主戰場的狀態，雖然沒得獎，但金鐘佳評早已肯定她的功力，老爸曾志偉看了傳來一句「Good Job」，他的肯定，對她來說非常重要。