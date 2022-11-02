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柯震東單身4年 最在意女生這點：有無上妝都很明顯

記者黃保慧／即時報導
柯震東在意女生皮膚是否保濕。(圖：DREAM TREND 凱夢提供）
柯震東在意女生皮膚是否保濕。(圖：DREAM TREND 凱夢提供）

台灣男星柯震東今年以新導演之姿角逐金馬新導演，近日再宣布擔任知名保養品牌代言人，至於哪個部位是自己最重視？他笑說，「身為保養品的代言人，一定是膚質！的確因為拍戲的關係，時常會接觸到化妝品，在保養上也會需要維持好膚況，呈現給大家最好的狀態囉」！

柯震東認為男性在保養上跟女性比起來相對來說會比較懶，自己平常工作疲累也會比較懶得保養，有時候累到洗完澡就倒頭入睡，就會忽略了保養的程序。」

被問及怎麼鍛練與飲食控制？柯震東透露，「有時間都會去健身，近期加入我一開始很討厭的有氧跑步，但習慣後很享受揮汗的感覺，尤其消水腫就會很有成就感，但是臉部還是需要水分的！補水就要南極水！飲食就是少油少鹽，有時候還是會放鬆一下，但多吃就會多動」。

單身4年的他，最在意女生保濕，皮膚是否有足夠的水分，不論有無上妝都會看得很明顯，更提醒大家，「不管男生還是女生，除了身材以外，皮膚有沒有脫皮、脱妝，也是會被觀察的部分」。

第59屆金馬倒數開獎，柯震東首度擔任導演的電影「黑的教育」入圍4項大獎，他更獲得最佳新導演提名肯定，外界呼聲高是否會緊張？他打趣回應：「說不緊張是騙人的，尤其這次是以不同的身分，帶著自己執導的第一部作品參加金馬。以往都沒有帶什麼幸運物，我覺得就是平常心，也帶著大家給我的祝福囉！」

導演 健身 提名

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