「雞排妹」鄭家純登記結婚 閃嫁日本高帥醫AKIRA

鄭家純甜蜜緊靠老公胸膛。（圖：千巡影世提供）

台灣藝人鄭家純 （雞排妹）台北時間2日傳出喜訊，情定日本 醫生，兩人在日本登記結婚。29歲的她正在日本念書，透過越洋連線，向媒體宣布喜訊，正式升格人妻，也一併公開她和老公的合照，156公分的她靠在超過180公分的老公身上小鳥依人，臉上全是幸福甜蜜。

鄭家純甜蜜依偎AKIRA辦理登記。（圖：千巡影世提供）

鄭家純和日本男友交往五年，在疫情期間分隔兩地，感情一度分合。這次她重新赴日留學，也重拾往日舊情，兩人決定相伴一生，因此閃電登記。她鄭家純透過經紀人分享，2018年在交友軟體上認識這位高大帥氣小兒科醫生，巧合的是，老公的名字是AKIRA，與名模林志玲 的老公撞名。

鄭家純開心撫摸老公。（圖：千巡影世提供）

經紀人康姐轉述，鄭家純曾詢問過前男友，會不會介意她拍露點寫真？當時的男友馬上回答這樣就不會娶她，讓鄭家純反思感情的本質。今年她發行十周年畢業寫真，當中收錄胸部特寫，當她向醫生男友報備時，男友大讚真的很美，而她委婉告訴男友，如果他反對，她會感到困擾。男友體貼回應：「妳如果感到困擾，我會很心疼。」在那個瞬間打動了鄭家純的心，決定此人可以嫁。

鄭家純分享0.7克拉的婚戒。（圖：千巡影世提供）

後來他們去新加坡旅遊，AKIRA向鄭家純求婚，她毫不猶豫地點頭，在30歲前終結單身。深信命理的她也請御用命理師徐震諒幫她合婚以及挑登記時間，因此徐震諒意外成為第一個知道鄭家純要結婚的人。