睽違半年歸隊「食尚玩家」 納豆怕被「吃掉」

納豆（中）回歸「食尚玩家」，搭檔曾子余（左）和六月都很開心。（圖：TVBS提供）

TVBS「食尚玩家2天1夜GO」主持人納豆（右圖，TVBS提供），先前因身體狀況向節目告假，現已正式回歸「2天1夜GO」，與曾子余、六月一同出發前往宜蘭。

將近半年沒出外景的納豆透露此刻心情：「很興奮、很期待，但有點害怕。」深怕許久未出外景的他會被吃掉，但依然會盡心盡力把歡樂帶給大家。三名主持人也一起開直播跟粉絲互動，粉絲看到納豆回歸，「瘋狂總部」的主持人李易、林莎、大文也都來留言表示「歡迎豆哥健康回歸食尚」。

曾子余一聽到納豆要回歸，開心地說：「太棒了，終於可以跟納豆一起繼續享受美食 及吃遍台灣，回想當初我們開夜車出外景，跑一圈台灣環島，真的很開心，現在又可以繼續瘋狂了！」而六月聽聞納豆要回歸節目，很開心表示：「納豆終於回來，而且很期待三人組合能有更多的火花。」最後還不忘貼心對納豆說：「我會看顧他的健康的！」

「食尚玩家」陸續出國，曾子余也許願未來跟納豆一起出國外景，而納豆也表示，希望未來可以去南美洲出外景。

當納豆與曾子余一相見，兩人先給彼此擁抱，隨後就開始鬥嘴，曾子余笑說：「兄弟你終於回來了，我等你好久。」納豆則說，在家休息的時間，都會收看「食尚玩家」，也非常懷念跟曾子余一起打打鬧鬧出外景的時光，前一天就開始期待今天與大家相見。曾子余也對三人行非常的期待說：「錄影都是熱熱鬧鬧的，工作變得很開心沒壓力。」