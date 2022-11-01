馬之秦病逝／生前3婚曾爆婚外情 個性火爆一度和4子關係疏離

馬之秦生前經常演出女強人角色。(取材自臉書)

金鐘視后馬之秦1日早上在家中於睡夢中病逝，享壽80歲。她在「昨夜星辰」中詮釋老煙槍母親，拿下金鐘視后；而在「一剪梅」中她詮釋寡婦，角色個性潑辣、直率讓人印象深刻。而戲外她也敢愛敢恨，結過3次婚、生4個兒子，一度也因為個性火爆和兒子們關係不好，但晚年受洗成基督教徒後改變很多，拉近和孩子們的距離，臨終前小兒子陪在身旁。

馬之秦20歲結婚，與第一任丈夫育有一子，婚姻維持5年後結束。1968年拍完「新娘與我」後，馬之秦到越南 與張姓土木工程師結婚，10年婚姻中育有2子，婚後6年回台拍戲，其中演出周遊製作的「愛心」一砲而紅，卻在最紅時爆出離婚，且原因是她與小11歲的第三任丈夫外遇。

第二任丈夫原本一度願意原諒馬之秦，希望一家人到印尼 生活，也都已談妥，但最終馬之秦仍放不下新戀情，最後讓第二任丈夫帶兒子們出國生活，也從此形同陌路。馬之秦被第三任丈夫虧空不少錢財，甚至為對方開了許多空頭支票 ，她也為此瘋狂工作賺錢，經過一年把虧空填平，親友都看不下去，勸她離婚，但她卻放不下這段感情，這也是她維持最久的一段婚姻。