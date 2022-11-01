黃秋生3度角逐金馬影帝 最想挑戰全裸床戲

黃秋生(左)因電影「白日青春」入圍本屆金馬影帝。（圖：采昌國際提供）

港星黃秋生 因電影「白日青春」入圍 本屆金馬影帝，人在香港參與舞台劇 演出的他因確診停工養病中。日前黃秋生視訊受訪表示確診後睡了兩天，身體就好多了，比起這個，他更在意臉上冒出來的斑點，笑稱要找時間處理一下。

黃秋生這回在片中飾演計程車司機，意外與偷渡逃亡的巴基斯坦裔難民男孩牽扯在一起，兩人的公路父子情寫實內斂。整片演出最困難的地方，他透露是要演出年邁狀態，談到一場與男孩在沙灘上赤腳拍攝的戲，拍了不到半小時就覺得腳板很痛，他感嘆：「可能腳底皮沒有那麼厚，覺得自己老了，年紀大了。」

出道多年演過無數角色，裸戲也拍過，黃秋生仍有想挑戰的角色：「我之前是全裸在大街上跑來跑去，我一直想嘗試全裸床戲，但都沒人找我，現在的話（去拍）就太老了。」

最近忙於舞台劇的黃秋生，以「風起雲湧」來形容工作，他提到要開演時主演中標，導演只好緊急排練臨時上陣頂替，過了幾天換他確診，舞台劇演出場次全停。當時評估有可能無法出席金馬獎，沒想到安排完行程之後，完全不影響，讓他鬆了一口氣。

對於11月19日頒獎典禮的裝扮，他表示已準備好，「沒有什麼厲害的，但是很貴的衣服。」黃秋生是第3度角逐金馬影帝，面對其他入圍者，他謙虛表示「絕對沒有信心，非常平靜，沒有什麼抱希望」。他預計在台停留約3周，完成手邊表演課教課後，年底將飛往加拿大找兒子。