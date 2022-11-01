黃子佼送柏金包 虧Lulu身價更高 代言產品價差萬倍

Lulu帶著黃子佼送的柏金包出席活動。（記者沈昱嘉／攝影）

新科金鐘綜藝節目主持人黃子佼和Lulu(黃路梓茵)，日前為「Aruta Soup 2022Taipei Exhibition」媒體搶先場擔任主持人及開展嘉賓造勢，這也是師徒倆得獎後首次公開合體。Lulu被問到鍍金後價碼是否也水漲船高，她急忙表示沒有，倒是師父黃子佼爆料有客戶向他表示擔心Lulu價格太貴請不起，讓黃子佼差點走心。

黃子佼說，每年嘉義旅展都會找他，今年他提議可以找Lulu同台，對方竟擔心「但Lulu費用，我怕怕」，讓黃子佼又好氣又好笑：「那我是很便宜很好喬嗎？」嚇得一旁的Lulu趕緊喊冤：「沒有啦，我很好找很便宜，只是我現在在拍戲」，黃子佼又開玩笑：「我代言蒸氣眼罩，一盒才200，她代言名車，一台200萬」，抱怨連代言產品價值都天差地遠，讓Lulu尷尬直呼想要離開現場。

Lulu出席活動時不忘帶著剛拿到手的愛馬仕柏金包，黃子佼說，其實壓根沒想到Lulu會拿獎，所以才誇口要送愛馬仕。問他柏金包花了多少錢？他說談錢太俗氣，「背後的愛與傳承才是最重要的」，Lulu則坦言柏金包太尊貴，讓她有點不知所措，拿到包後笑說「聞起來有財富自由的味道」，陶醉表情令人噴飯。