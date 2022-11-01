金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

金鐘視后馬之秦傳出在家中病逝，享壽80歲。（記者陳俊吉／攝影）

金鐘視后馬之秦傳出在家中病逝，享壽80歲，她曾在1986年第20屆金鐘獎以「昨夜星辰」拿下最佳女演員獎。2014年到2016年曾演出三立戲劇「我的寶貝四千金」、「軍官·情人」等戲。戲外她也敢愛敢恨，有過3段婚姻，育有4子。

中央社報導，藝人之家牧師施立民說，「馬姐今早在睡夢中安詳離世，昨天神智都還很清楚，是很滿足的離開，家人都在身旁，她心存感激，人生很豐富」。

性格敢愛敢恨的馬之秦，1959年以電影「黃金年代」出道，也曾加入國軍海光話劇隊。演藝生涯在1974年加入中視後，陸續演出許多膾炙人口作品，包含「愛心」、「一剪梅」、「女巡按」等電視劇。

馬之秦更在1985年以電視劇「昨夜星辰」的老菸槍母親一角，獲得第20屆金鐘獎女演員獎。

在演員工作之際，也成立自己的傳播公司製作「龍蛇大地」等電視劇。直到2001年，馬之秦還曾以公視人生劇展「遺失」入圍第36屆金鐘獎單元劇女主角獎。

不過馬之秦近年作品不多，最後一次在電視劇中看見她的身影，是2016年她客串「大人情歌」，飾演藍鈞天的母親。