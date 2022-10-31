賈靜雯心臟挺住 梧桐妹萬聖節「重點部位」藏吸睛辣圖

梧桐妹萬聖節裝扮辣度破表。（圖／截圖自IG）

賈靜雯17歲的大女兒「梧桐妹（Angel）」近日經常在IG上分享性感辣照，用自己喜歡的方式展現青春樣貌，吸引許多目光，雖然有時尺度太大，遭繼父修杰楷碎念「不好看」，但她仍自信做自己。10月31日萬聖節 ，Angel曝光自己的裝扮照，性感尺度再度破表。

照片中Angel對著鏡子自拍，頭上戴著蝙蝠翅膀造型的髮箍，耳朵變成尖尖的精靈耳，雖只露出一隻眼睛，但看得出特別化妝。再往下看服裝更有「亮點」，深V小洋裝展露性感，「重點部位」還畫了圖騰相當引人注目；而她之前也曾在回答網友的問題時透露，「想做但不能做」的事情就是「刺青」。之前她曾在學校舞會穿性感網襪受討論，這次則換成黑色絲襪，還特別擺出秀美腿的Pose。