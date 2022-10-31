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賈靜雯心臟挺住 梧桐妹萬聖節「重點部位」藏吸睛辣圖

記者杜沛學／台北即時報導
梧桐妹萬聖節裝扮辣度破表。（圖／截圖自IG）
梧桐妹萬聖節裝扮辣度破表。（圖／截圖自IG）

賈靜雯17歲的大女兒「梧桐妹（Angel）」近日經常在IG上分享性感辣照，用自己喜歡的方式展現青春樣貌，吸引許多目光，雖然有時尺度太大，遭繼父修杰楷碎念「不好看」，但她仍自信做自己。10月31日萬聖節，Angel曝光自己的裝扮照，性感尺度再度破表。

照片中Angel對著鏡子自拍，頭上戴著蝙蝠翅膀造型的髮箍，耳朵變成尖尖的精靈耳，雖只露出一隻眼睛，但看得出特別化妝。再往下看服裝更有「亮點」，深V小洋裝展露性感，「重點部位」還畫了圖騰相當引人注目；而她之前也曾在回答網友的問題時透露，「想做但不能做」的事情就是「刺青」。之前她曾在學校舞會穿性感網襪受討論，這次則換成黑色絲襪，還特別擺出秀美腿的Pose。

雖然被修杰楷稱「不好看」，但媽媽賈靜雯態度卻比較輕鬆，之前出席活動時被問到梧桐妹PO性感照，認為：「大家都年輕過。」但坦言為人父母：「心臟要很強大，跟小孩的溝通要理智。」至於是否會跟Angel討論穿衣尺度？賈靜雯表示：「她現在是青少女，在她這個過程，我覺得彼此的尊重很重要，我也會提醒她，要穿到自己舒服跟自在。」、「只要不要讓自己曝光太多，我覺得都是還OK啦。」

17歲的梧桐妹自信展露青春樣貌。（圖／截圖自IG）
17歲的梧桐妹自信展露青春樣貌。（圖／截圖自IG）
賈靜雯(後)與大女兒梧桐妹經常被讚宛如姊妹。（圖／摘自臉書）
賈靜雯(後)與大女兒梧桐妹經常被讚宛如姊妹。（圖／摘自臉書）

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