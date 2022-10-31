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蕭閎仁載客墜200米深谷 車毀差點沒命

記者林士傑／綜合報導
蕭閎仁開啟斜槓人生，擔任司機載著顧客來趟樹梅礦場越野之旅。（取材自臉書）
蕭閎仁開啟斜槓人生，擔任司機載著顧客來趟樹梅礦場越野之旅。（取材自臉書）

台灣歌手蕭閎仁先前開啟斜槓人生，擔任越野車司機載著顧客來趟樹梅礦場越野之旅，稍早他在臉書發文表示日前發生墜谷意外，含他在內共五人連人帶車翻落山谷，車體嚴重變形，他說：「害大家差點永遠回不了家，真的有很多愧疚及抱歉，你們都是爸媽家人的心肝寶貝，還是要讓你們知道有好多對不起想與你們說！」

蕭閎仁說車子翻了七、八圈，感覺相當接近死亡，「每個下一秒感覺不是要離世就是要癱瘓這世，心裡真的強烈的想……，快有什麼東西將我們擋下吧！因為感覺再翻下去大家就不行了。於是兩三圈後，車真的停止翻了。 」突然有棵樹擋住了車子，但車門變形無法打開，幸好尾門因為車子翻滾而打開，五人有意識地接續離開車子，接著緊急報警求救，幸而大家都保住了性命。

蕭閎仁發文透露遭遇瀕臨死亡的嚴重車禍。（取材自臉書）
蕭閎仁發文透露遭遇瀕臨死亡的嚴重車禍。（取材自臉書）

幾天後他請吊車大哥吊起面目全非的車，對方表示鋼索放了超過200米左右才接到車，而且擋住車子的樹後面就是深谷，下去了就下去了，蕭閎仁心有餘悸表示：「也許冥冥之中，是什麼安排完全不清楚，但我覺得那些樹很像事發前幾天我去拜拜的媽祖婆的手，把我們擋著。」

蕭閎仁13歲時參與五燈獎，為1997年閩南語歌唱比賽兒童組五度五關得主。在2009年入圍第20屆金曲獎最佳新人獎。

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