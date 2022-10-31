與吳念軒拍出默契 「仙女姐姐」夏朧情不自禁回吻

吳念軒(右)、夏朧在「仙女姐姐來我家」一吻定情。（圖：衛視中文台提供）

台灣藝人吳念軒、夏朧主演衛視原創「仙女姐姐來我家」戀情大躍進，兩人在一吻定情確認關係後，這段人仙戀是否能圓滿修成正果，令觀眾期待，為了拍攝這場吻戲，吳念軒晚餐連飯都沒有吃，在導演 引導下融入角色自然演出，夏朧一度還回吻，親得相當投入。

拍攝這場吻戲前，兩人並未經過走位或借位排練，而是基於在拍攝期間彼此磨合出的默契、信任與尊重，直接投入演出，甚至夏朦一度情不自禁還回吻，吳念軒開玩笑：「本來很想為了防疫 多吃一點洋蔥跟大蒜，來進行口內消毒」，但後來因為太累了，飯也沒吃，剛好讓這場吻戲保有 「純粹」味道，表示「這也是一種態度跟道德」，只是沒想到轉頭問夏朧，對方竟回：「剛吃了很多洋蔥。」

劇中，夏朧飾演的采竹仙女個性有點傻、默默付出，且勇於表達喜歡，吳念軒被問現實中若出現這樣的女生，是否會動心？他坦言，以前可能會，但隨著年紀增長，他認為成熟的愛情需具備許多元素支撐，感情才能走得長久，現實面還是有許多因素需克服，所以藉由戲劇演出，好好享受這種夢幻戀情。

自小在巴黎長大的夏朧，因拍戲而接觸廟宇擲筊文化，她表示，過去就對台灣豐富且強烈的文化深感好奇，赴台後，她努力感受在地味道、習慣與生活模式，也曾去過鹿港天后宮或是霧台教堂，體驗在地宗教文化，但關於問神和算命，她認為還是靠自己努力，比較實在。