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走鐘獎遭「Diss」 新科視帝陳亞蘭霸氣喊：朕不在意

記者杜沛學／台北即時報導
陳亞蘭(右)陪同恩師楊麗花出席傳藝金曲獎。（記者王聰賢／攝影）
陳亞蘭(右)陪同恩師楊麗花出席傳藝金曲獎。（記者王聰賢／攝影）

台灣女星陳亞蘭成為首位金鐘女視帝，經過一周仍受到不少討論，而在29日YouTuber盛會走鐘獎上也被影射，主持人之一及歐馬克用「Diss（Disrespect，輕視、毀謗之意）」形容，陳亞蘭也在臉書發文大方回應：「朕不在意。」

走鐘獎上，「面白大丈夫」受訪時稱「第57屆走鐘獎呱吉會穿女裝得到最佳女YouTuber獎」，歐馬克笑回：「完全是在Diss今年的金鐘獎啊，讓某個人入圍。」網友認為他此言不恰當，直呼應該道歉。而歐馬克後來受訪時則稱：「網路就是自由的平台，每個人都有自己的意見。」

陳亞蘭29日晚間陪同恩師楊麗花出席傳藝金曲獎，事隔一天她發文回應，感嘆自己和楊麗花為歌仔戲傳承努力了好幾十年，才分別受到金鐘獎、傳藝金曲獎的肯定，「看到像走鐘獎這樣多元豐富的典禮，完全能感受到主辦單位和所有參與者的用心和投入，很高興下一個世代的所有努力，已經不再需要像我們一樣等這麼久才能得到認同。」

陳亞蘭也呼籲：「最後，我希望大家不要因為無心的一句應答就主張發言者有著歧視或惡意，這是沒有必要的。」更對歐馬克表示讚賞：「近幾屆金鐘獎的司儀，也是歐馬克擔任，在時間緊迫、複雜流程裡，他穩定專業的聲音在轉播中和破口裡，都讓典禮進程能穩定而溫暖的被完成。」陳亞蘭大器地回應，也受到網友大讚。

陳亞蘭全文：

昨晚我在傳藝金曲獎，一直到現在才有時間好好看到大家對走鐘獎紅毯訪問的討論。

先說：朕不在意。

在戲裡，我是皇帝。下戲了，我是一個努力傳承和推廣歌仔戲的人。

不管是呱吉或是任何一位創作者，只要在鏡頭前後能夠持續的累積、持續的付出，鑽研著如何呈現最好的角色給觀眾，就有機會得獎。

事實上，我更期待這件事不需要等這麼久以後才發生。

傳藝金曲獎的頒獎典禮裡，我的恩師楊麗花得到了傳藝戲曲表演類特別獎。在歌仔戲推廣和傳承的路上，我們走了五十多年，終於在今年得到了這些機會。

看到像走鐘獎這樣多元豐富的典禮，完全能感受到主辦單位和所有參與者的用心和投入，很高興下一個世代的所有努力，已經不再需要像我們一樣等這麼久才能得到認同。

最後，我希望大家不要因為無心的一句應答就主張發言者有著歧視或惡意，這是沒有必要的。

我們都是在幕前工作的人，非常了解現場的混亂是難以預期，更難面面俱到，有時候難免會有一兩句不夠周全的話讓人誤解，在錄影的時候，我們可以把 NG 剪掉，但直播沒有辦法。

近幾屆金鐘獎的司儀，也是歐馬克擔任，在時間緊迫、複雜流程裡，他穩定專業的聲音在轉播中和破口裡，都讓典禮進程能穩定而溫暖的被完成。

他已經用了數百、數千、數萬句話傳達了這個社會給我們這些幕前人員的肯定，我很謝謝他，也希望未來有幸邀請各位YouTuber一起共遊臺灣。

YouTuber 歧視 入圍

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