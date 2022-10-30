我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

選前最後一周 共和黨看好奪參眾院 是否彈劾拜登受關注

范瑋琪揮淚開唱 曝王力宏現況：他很好

記者李姿瑩／綜合報導
范瑋琪重返舞台，模樣比過去更加清瘦。（圖：黑天使製作提供）
范瑋琪重返舞台，模樣比過去更加清瘦。（圖：黑天使製作提供）

相隔三年，台灣女星范瑋琪（范范）在CORNER MAX舉辦兩場「恰如其分的自己」演唱會，日前一開口就忍不住激動情緒，在台上哽咽落淚。螢幕上也投影出「我回來了」，象徵她終於走出低谷，回到觀眾面前；被問到神隱多時的王力宏，范范只透露他很好，也表示：「我跟黑人都會一直當他的家人。」

王力宏因婚變重創形象，神隱至今。（取材自Instagram）
王力宏因婚變重創形象，神隱至今。（取材自Instagram）

王力宏特別送花籃，稱范瑋琪為「妹妹」，他則署名為Homeboy，獻上祝福：「今晚每個音符所帶來的恩典，都是你從天堂摘下來的果實，好好享受這段得來不易的恰如其分的好時光。」

范瑋琪先前因為連續失言、和網友筆戰等風波，導致她成為眾矢之的。她在演唱會上坦言當時跌入人生低谷，受訪時忍不住感嘆：「這三年好像是上帝給我的禮物，因為我做錯事了嘛！因為我的錯誤，沉澱一下，重新跟自己和解。」

而她身型明顯比過去更加消瘦，范瑋琪透露，先前因為疫苗副作用，她打完三劑後暴瘦十公斤，一度想過要交代遺言，現在還有掉頭髮、暈倒等後遺症，光是貧血暈眩，就導致她慘跌，下巴縫了15針。

內心的陰霾和身體狀況，讓她一度長達三、四個月足不出戶，關在家裡寫論文。靠著讀書和遠離網路世界，范瑋琪終於走了出來，樂於當個平凡人。「重新愛自己、不再討厭自己，也不再怪罪、計較任何東西。全部放下才發現肩膀好輕。」

她說：「這大概是我人生經歷過最大的坎。」 她已經決定，現在就是「想幹嘛就幹嘛」，當然老公黑人還是常常叮嚀她不要亂寫東西，她只能沒好氣地叫他閉嘴。

王力宏 黑人 疫苗

上一則

山姆修根拒正面全裸 怨劇組背叛信任

延伸閱讀

14年妻吳速玲不忍了 曹格徹夜失眠哭認「放棄最簡單」

14年妻吳速玲不忍了 曹格徹夜失眠哭認「放棄最簡單」
范瑋琪復出道歉了 淚灑舞台認「我做錯事」

范瑋琪復出道歉了 淚灑舞台認「我做錯事」
剩2年就隱退 周華健吐驚人計畫：唱歌帶給我很多

剩2年就隱退 周華健吐驚人計畫：唱歌帶給我很多
炎亞綸狂自嘲 「震能量」超有哏

炎亞綸狂自嘲 「震能量」超有哏

熱門新聞

吳綺莉與女兒吳卓林已有一段時日未見。(取材自自微博)

小龍女加拿大領救濟食物 吳綺莉認了 狠批媳婦「有病」

2022-10-24 22:38
陳昭榮事業成功但經營婚姻卻有缺憾。本報資料照片

陳昭榮離婚／和葉全真爆緋聞 壓垮婚姻最後一根稻草

2022-10-19 00:28
陶晶瑩。（本報資料照片／記者蘇健忠攝影）

美國配眼鏡又貴又麻煩 陶晶瑩勸「沒事別生小孩」又被罵了

2022-10-24 22:10
「六人行」眾要角中，珍妮佛安妮絲頓（右二）最常關心馬修派瑞（右三）。（路透資料照片）

差點嗑藥到死 「六人行」男星感謝安妮絲頓當頭棒喝

2022-10-22 20:11
疑似中國名導演馮小剛夫婦在洛杉磯豪宅送別朋友的影片，近日在網路上流傳。（取材自微博／影片截圖）

馮小剛疑全家「潤」美國 洛杉磯「穿拖鞋送客」豪宅曝

2022-10-28 23:03
鍾鎮濤與女兒鍾嘉晴感情深厚。圖／摘自IG

鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資

2022-10-25 11:13

超人氣

更多 >
影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼

影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼
「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命
真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光

真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光
日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可

日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可
網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活