范瑋琪揮淚開唱 曝王力宏現況：他很好

范瑋琪重返舞台，模樣比過去更加清瘦。（圖：黑天使製作提供）

相隔三年，台灣女星范瑋琪（范范）在CORNER MAX舉辦兩場「恰如其分的自己」演唱會，日前一開口就忍不住激動情緒，在台上哽咽落淚。螢幕上也投影出「我回來了」，象徵她終於走出低谷，回到觀眾面前；被問到神隱多時的王力宏 ，范范只透露他很好，也表示：「我跟黑人 都會一直當他的家人。」

王力宏因婚變重創形象，神隱至今。（取材自Instagram）

王力宏特別送花籃，稱范瑋琪為「妹妹」，他則署名為Homeboy，獻上祝福：「今晚每個音符所帶來的恩典，都是你從天堂摘下來的果實，好好享受這段得來不易的恰如其分的好時光。」

范瑋琪先前因為連續失言、和網友筆戰等風波，導致她成為眾矢之的。她在演唱會上坦言當時跌入人生低谷，受訪時忍不住感嘆：「這三年好像是上帝給我的禮物，因為我做錯事了嘛！因為我的錯誤，沉澱一下，重新跟自己和解。」

而她身型明顯比過去更加消瘦，范瑋琪透露，先前因為疫苗 副作用，她打完三劑後暴瘦十公斤，一度想過要交代遺言，現在還有掉頭髮、暈倒等後遺症，光是貧血暈眩，就導致她慘跌，下巴縫了15針。

內心的陰霾和身體狀況，讓她一度長達三、四個月足不出戶，關在家裡寫論文。靠著讀書和遠離網路世界，范瑋琪終於走了出來，樂於當個平凡人。「重新愛自己、不再討厭自己，也不再怪罪、計較任何東西。全部放下才發現肩膀好輕。」

她說：「這大概是我人生經歷過最大的坎。」 她已經決定，現在就是「想幹嘛就幹嘛」，當然老公黑人還是常常叮嚀她不要亂寫東西，她只能沒好氣地叫他閉嘴。