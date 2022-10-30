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應曉薇公開女兒美照 小女兒撞臉Hebe

記者楊起鳳／綜合報導
應曉薇(左起)和兩個女兒感情很好。（圖：應曉薇提供）
應曉薇(左起)和兩個女兒感情很好。（圖：應曉薇提供）

現任市議員應曉薇曾是「花系列」女主角，她在淡出演藝圈後與圈外男友生下兩個女兒，如今兩個女兒已成年亭亭玉立，老大是應曉薇2.0版，小女兒則神似Hebe，是嫩版田馥甄。

應曉薇在花系列和八點檔「包青天」當紅時轉戰政壇，已連續擔任市議員12年，她說：「人生分成三階段，演藝圈是最短的時間，當初因為學校推薦拍建教合作的影片出道，之後又被選上『神鵰俠侶』演郭襄，因此暴紅，到現在大陸還在重播。」後來她開始在監獄中做受刑人輔導，前後長達十年。

她淡出後與圈外男友交往生下兩個女兒，因為是單親，兩個女兒非常貼心。母女的感情很奇妙的深厚。她說：「沒從政前，我餵了七年母奶，兩個女兒差一歲十個月，都是我母奶餵大。所以我相信這種生命共同體的經驗。」

如今兩個女兒出落得亭亭玉立，姊姊21歲，妹妹19歲，姊姊目前在多倫多大學心理系，妹妹今年也錄取多倫多大學和英國倫敦大學學院的考古跟公衛系，最後選擇倫敦大學主修人口健康，兩姊妹都是學霸。

應曉薇其實對女兒很抱歉，因為她從政後忙於公務，從小到大只參加過兩次運動會，當年她因為揭發史上最大700億雙子星弊案，兩個孩子小時候莫名其妙被跟蹤，加上每次選舉時媽咪又被爆黑函，她們很難過也只能偷哭。

監獄 英國

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