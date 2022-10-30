婚姻屢傳觸礁 曹格失眠哭認「放棄最簡單」

曹格(右)跟老婆吳速玲（左）處於冷靜期。（本報資料照片）

馬來西亞歌手曹格跟結婚14年的妻子吳速玲婚姻屢傳觸礁，日前宣傳大馬演唱會時坦言夫妻問題未解，目前冷戰中，日前雙方隔空表態，曹格似乎徹夜未眠，不斷更新社群 動態，低落表示：「放棄最簡單。」

曹格這些年受躁鬱症所苦，吳速玲有感而發表示自己身心已經不堪負荷，知道正在面對複雜的人格，也明白得靠自己的心態一一去解決問題，因此每天都花很多時間鼓勵自己，並且透過工作充實恐懼的部分，希望可以夠強大到給家人安穩的成長環境，期間看到文章中「面對不好的關係，我們其實可以選擇離開」這句話時崩潰大哭，應是與其糾結心態有關。

曹格清晨時分表示完全睡不著覺，發文「聽歌，有歌又哭，很煩」，他又說：「我珍惜老婆的愛……，所以她離開我是解脫。因為我熱愛唯一不痛不用想的只有在舞台上。救命愛……我愛速玲但她愛的（得）很痛苦，怎麼辦？離開？我離開？還是她離開？她可以選擇離開……但我很愛她，請教我到底什麼是愛自己？」

夫妻之間有著深厚感情，曹格一早又發文：「我走不是因為不愛你。是因為我太愛你。」顯見其低落心情，但貌似做好離開的心理準備。