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范瑋琪復出道歉了 淚灑舞台認「我做錯事」

記者李姿瑩／台北即時報導
范瑋琪看到歌迷情緒激動。（圖：黑天使製作提供）
范瑋琪看到歌迷情緒激動。（圖：黑天使製作提供）

相隔3年，范瑋琪（范范）28、29日在CORNER MAX舉辦「恰如其分的自己」演唱會，昨晚一開口就忍不住激動情緒，在台上哽咽落淚。螢幕上也投影出「我回來了」，象徵她終於走出低谷，回到觀眾面前。

范瑋琪先前因為連續失言、和網友筆戰等風波，導致她成為眾矢之的。她在演唱會上坦言：「那時候人生很低谷，我做錯了一件事，每個人都有瑕疵，要把挫折當成動力，創傷是拿來當做成長的動力。」

她在演出前接受媒體訪問，緊張到手汗直流。范瑋琪感嘆：「這3年好像是上帝給我的禮物，因為我做錯事了嘛！因為我的錯誤，沉澱一下，重新跟自己和解，也回到學校，並當個全職媽媽，重新當個恰如其分的范瑋琪。」

而她身型明顯比過去更加消瘦，范瑋琪透露，先前因為疫苗副作用，她打完三劑後暴瘦10公斤，而且還有掉頭髮、暈倒等後遺症，光是貧血暈眩，就導致她慘跌，下巴縫了15針。范瑋琪苦笑，就連去打拳擊她也因為肌肉量不足而嘔吐，之後要找時間全身精密檢查。

內心的陰霾和身體狀況，讓她一度長達3、4個足不出戶，關在家裡寫論文。靠著讀書和遠離網路世界，范瑋琪終於走了出來，樂於當個平凡人。「重新愛自己、不再討厭自己，也不再怪罪計較任何東西。全部放下才發現肩膀好輕。」

她坦言一開始當然很難過，「這大概是我人生經歷過最大的坎，希望之後不會再遇到更大的。」 她已經決定，現在就是「想幹嘛就幹嘛」，當然老公黑人還是常常叮嚀她不要亂寫東西，然後換來她怒斥：「閉嘴啦，我知道。」

范瑋琪直率個性不變，但說話時多了不少謹慎，還打趣要宣傳人員在她亂開玩笑時提醒。而她也還是常常出糗，昨天演唱會開放粉絲提問，她聽到粉絲問題是「會不會離婚」，當場傻在台上，過一陣子才說：「我丈夫就坐在上面...。」看到全場哄堂大笑，她才知道是她聽錯問題。

演唱會現場不少藝人朋友都送上花籃，包括王力宏小S、蔡康永等。范瑋琪除了祝福大S和Makiyo找到好的歸宿，也承諾會一直陪著王力宏，「力宏是我跟黑人沒有血緣關係的家人，私事我就不多說，我跟黑人會一直當他的家人。」

之後她不排斥繼續發片，但面對小S邀請上節目，她毫不猶豫先拒絕，笑稱永遠說不過她，至今仍有「康熙來了」被糗翻的創傷。范瑋琪也叮囑Makiyo別再抽菸，語重心長要她至少戒菸到孩子滿三個月。

范瑋琪比過去更加清瘦。（圖：黑天使製作提供）
范瑋琪比過去更加清瘦。（圖：黑天使製作提供）

黑人 王力宏 小S

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