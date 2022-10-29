林依晨40大壽居隔中 洩童顏照被夫笑「小孩生小小孩」

林依晨40歲生日PO居家生活照。（取材自IG）

林依晨29日度過40歲生日，她難得在IG上分享自拍照，透露正在居隔中，「哎，就不要太強調這一天了，畢竟今天的我，是身為親密接觸者，而不得不實行自我隔離觀察的人兒。有點尷尬，有點好笑，不過這就是人生嘛！總是有讓妳出乎意料的安排，老天爺最愛捉弄人了，就一笑置之吧！」

林依晨PO文表示：「40歲生日好像該寫些什麼…但這條分界線並不明顯啊，好像跟以前差不多，不還是得努力工作、認真照顧家庭、珍惜還有在聯絡的親人好友們，然後用力對自己好，看是保養好自己、保持運動習慣，隔三差五地任性一下……之類的。」、「願身處自由世界的大家，幫我開心地到處走走吃吃玩玩，即使現在外頭正下著大雨...也感謝40年前讓我降生在這大千世界的種種人事物因果時機。」