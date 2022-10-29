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楊麗花得傳藝金曲特別獎 宣布「一定會再演出歌仔戲」

記者楊起鳳／即時報導
楊麗花（左）、陳亞蘭師徒都獲獎。（記者王聰賢/攝影）
楊麗花（左）、陳亞蘭師徒都獲獎。（記者王聰賢/攝影）

台灣第33屆傳藝金曲獎頒獎典禮29日舉行，總共揭曉18項大獎得主，其中戲劇表演類特別獎頒發給歌仔戲國寶楊麗花。甫得第57屆金鐘視帝的陳亞蘭則替恩師擔任引言人，並由文化部長李永得親自頒獎。

陳亞蘭以一襲裙裝亮相，介紹戲劇表演類特別獎得主楊麗花。她稱楊麗花是文化藝術家、教育家更是歌仔戲的金字招牌，並將歌仔戲帶到更高的境界。最重要的是她愛台灣這個家。

楊麗花一出場受到熱烈歡迎，她將獎項高高舉起謝謝大家，大喊「好久不見了！」直說因為太久沒出來很緊張，也感謝觀眾多年來的支持。

楊麗花說她是33年出生剛好傳藝獎是第33屆，拿到這個紀念品對她是很大的鼓勵。她從出生就在戲班，要不是歌仔戲也沒有楊麗花三個字，她為了歌仔戲的傳承煩惱到失眠，擔心新秀沒有演出機會，她跟文化部長請命「這個文化真的是台灣土生土長，歌仔戲新秀都沒有演出機會歌仔戲會斷，希望部長支持、政府官員多關心地方戲劇，媒體和企業界、平台多關照，台灣文化要好好保留，多補助這樣就對了。」最後並表示她會活到老演到老，歌仔戲要一代一代傳承下去。

陳亞蘭和楊麗花在後台受訪時也強調，楊麗花之後仍會繼續演出，她當眾承諾：「我這一生都是因為歌仔戲才有楊麗花三個字，所以一定會出來再演。」談到徒弟陳亞蘭拿下視帝獎，楊麗花笑說：「我去菜市場買菜大家都跟我恭喜，我想說恭喜甚麼?結果賣魚賣肉的跟我說恭喜妳們亞蘭得獎啊，我想說對厚，都忘記前一天是金鐘獎。」她說陳亞蘭得獎她很開心，今天她拿獎陳亞蘭也支持，這就是師徒，學生是她教的她得獎她也很有面子。

楊麗花13歲起開啟歌仔戲生涯，經歷廣播歌仔戲、臺語電影、電視歌仔戲及劇場演出。她的唱腔鏗鏘有力，扮相俊美，演技細膩入微，魅力四射。從聲音到扮相，楊麗花讓傳統戲曲成為一種流行文化，讓不同世代的民眾透過不同媒體愛上歌仔戲。她見證了臺灣歌仔戲的發展史，楊麗花三個字更是臺灣歌仔戲的代名詞。

首度辦理的「最佳人氣獎」則由宣傳大使陳漢典於傳藝大道紅毯入場時頒發。今年典禮以「經典運動場」為主題，由阮劇團創辦人汪兆謙擔任總導演及策展人，全能音樂製作人蘇通達擔任音樂總監，與莊知恆、顏伯駿、謝均安等人，共同規劃精彩盛宴。透過4段精彩的節目，展現出傳統藝術既古典又現代的多元面貌。

楊麗花（左）拿傳藝特別獎，徒弟陳亞蘭也開心。（記者王聰賢/攝影）
楊麗花（左）拿傳藝特別獎，徒弟陳亞蘭也開心。（記者王聰賢/攝影）
楊麗花（左）、陳亞蘭師徒先後獲獎。（記者王聰賢/攝影）
楊麗花（左）、陳亞蘭師徒先後獲獎。（記者王聰賢/攝影）
楊麗拿下傳藝金曲特別獎獎。（記者王聰賢/攝影）
楊麗拿下傳藝金曲特別獎獎。（記者王聰賢/攝影）
楊麗花親吻獎項。（記者王聰賢/攝影）
楊麗花親吻獎項。（記者王聰賢/攝影）

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