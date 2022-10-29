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與曹格頻傳婚變 吳速玲不忍了：可以選擇離開

記者林士傑／即時報導
曹格（右）跟老婆吳速玲（左）處於冷靜期。（本報資料照片）
曹格（右）跟老婆吳速玲（左）處於冷靜期。（本報資料照片）

馬來西亞歌手曹格跟結婚14年的老婆吳速玲處於冷戰期，三天前透過社群抒發孤單心聲，內容沒頭沒尾，狀況引人擔憂。另一方面吳速玲似乎不受影響，照樣分享業配文章，稍早她不再沉默，發文說：「看了一篇文章，其中有一句話提到，面對不好的關係，我們其實可以選擇離開，看到這一行字我潰堤大哭。」

吳速玲表示不出聲不代表默認一切，「這多年來我承受的已經超過我的負荷，面對很多事都選擇隱忍不去理會，對我來說那是我的傷口，更不希望攤在陽光下被檢視。」她知道自己正在面對複雜的人格，也明白得靠自己的心態一一去解決問題，因此每天都花很多時間鼓勵自己，並且透過工作充實恐懼的部分，希望可以夠強大到給家人安穩的成長環境。

吳速玲臉書全文：

我不出聲不代表我默認這一切，這多年來我承受的已經超過我的負荷，面對很多事都選擇隱忍不去理會，對我來說那是我的傷口，更不希望攤在陽光下被檢視，看了一篇文章，其中有一句話提到～面對不好的關係，我們其實可以選擇離開.

看到這一行字我潰堤大哭

在選擇面對關係的時候，能不能釋懷？能不能解決問題？都是要看自己的心態，面對這樣的問題，我每天必須花很多時間告訴自己鼓勵自己，我知道自己面對的是一個複雜的人格，這陣子心情非常難解，我用工作來充實我恐懼的部分，但我知道一定要把自己顧好，一定要把內心變得更強大，這樣才能給孩子安穩的成長環境。

這陣子我也思考了很多事，也面對了我的恐懼，我告訴自己～我一定跨的過去的～

人生的道路上不是就充滿各種精彩嗎？ 雖然這種精彩很要命～

今天是萬聖節天母好熱鬧～

等等遊街去

#困難要面對日子還是要過

社群 萬聖節 臉書

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