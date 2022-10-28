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許瑋甯Netflix新劇慘被性侵 殺青嫁給邱澤

記者楊起鳳／綜合報導
「她和她的她」堪稱許瑋甯從影以來代表作。（圖：Netflix提供）
「她和她的她」堪稱許瑋甯從影以來代表作。（圖：Netflix提供）

由氣質女星許瑋甯和男星李程彬主演的Netflix華語懸疑劇「她和她的她」，日前舉行上線記者會，許瑋甯首度飾演童年遭性侵而有解離症的女子。拍攝過程許瑋甯正和邱澤爆出交往熱戀，是否把戲中暗黑情緒帶到戲外？她說，那時和邱澤還在了解對方的時候，「但沒有把情緒帶到戲下，那時我還是比較常跟自己一個人相處。」總監製葉如芬則打趣說，還好沒害她跟邱澤分手。

「她和她的她」故事從女性視角出發，講述女性在歷經創傷、侵害後要如何重新振作，並找尋自我價值的故事。許瑋甯透露演出「她和她的她」真的不容易，原因是劇中必須經歷7場破碎有層次感、甚至撕心裂肺的哭戲。卓立導演大力讚譽許瑋甯：「許瑋甯的表演能量非常驚人，在鏡頭前閃閃發光，就是天生鏡頭感很強的演員。」

而許瑋甯透露：「因為角色沉重的關係，現場有很多負能量，就連身體也是緊繃的，我還會自己找到沒有人的地方，自己走來走去，比較希望跟自己相處，在現場也盡量不與人交談，來醞釀悲痛的情緒。」不過戲中情緒並沒有影響她和邱澤交往，戲殺青後不久兩人就邁入禮堂。這一次預告邱澤也看了，評價「非常精彩，很喜歡」。

因出演「七月與安生」與「大唐女法醫」受到眾人關注的李程彬，這次一人分飾兩角，一個是彬彬有禮的上班族李皓明，另一個直率的台客刑警小劉。李程彬也分享為角色所做的功課：「台客刑警小劉的腔調是參考自網紅鳳梨，然後我會去卡拉OK、檳榔攤，跟真實的台客互動，設定出慣性動作，作為我的參考範本。」李程彬還說演台客叼牙籤招牌動作很不容易：「牙籤只要講話就會掉下來，也有可能在換氣時不小心把牙籤吸進嘴巴，有點危險，所以我偷偷用口水把它黏在嘴裡來呈現，很不容易。」

許瑋甯 邱澤 導演

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