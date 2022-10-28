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演女政治受難者 清新女星划龍舟練出緊實肌肉

記者陳建嘉／綜合報導
連俞涵(左)、余佩真出席「流麻溝十五號」首映會暢談拍片經驗。（圖：牽猴子提供）
連俞涵(左)、余佩真出席「流麻溝十五號」首映會暢談拍片經驗。（圖：牽猴子提供）

電影「流麻溝十五號」日前舉辦首映會，連俞涵、余佩真等主要演員皆出席。該片描繪綠島一群女子政治受難者的血淚史，連俞涵先前為了鍛鍊背肌而加入龍舟隊，龍舟隊的朋友們也已計畫好包場力挺；馬力歐在旁則訝異表示身材瘦小的連俞涵，私底下勤練肌肉，更搞笑自薦：「那我可以演屈原嗎？」

連俞涵日前主演「茶金」大受好評，最終金鐘獎卻僅獲2獎；連俞涵笑說無論是入圍、得獎都不會看太重，重要的是與觀眾溝通，得知很多人因此接觸茶、喜歡茶，就很幸福。至於阿翰、曾寶儀在頒獎典禮開場影片致敬「茶金」，她立刻狂讚「非常喜歡」，並幽默表示曾寶儀是真的穿著她的戲服，「寶儀姊還說我太瘦了，讓她衣服都穿不下去」。

馬力歐則分享自己的父親是軍職人員，所以很快就進入這個故事，希望沒有讓導演失望，更開心表示有聽到編撰教科書的老師想將這部電影的故事放入教科書中，「而且我前幾部作品都是坐辦公桌演戲，或是一直罵人，這次完全不同是表演，算是有深度」。

「流麻溝十五號」近期已陸續進行多場口碑場放映，導演周美玲被問到最難忘的回響，則提到自己年輕時不太會表現情感，所以看到有高中女生邊看邊哭，非常驚訝，「她們開演10分鐘就啜泣聲不斷，我還想說怎麼害小女孩哭得這麼慘，她們甚至還抱在一起哭」，她另表示首映會上會有很多當年的受難者到場，「他們經歷過這段歷史，希望我們的故事可以安慰到他們」。

導演 電影 入圍

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