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寫歌無法授權 黃舒駿告老東家和解破局

記者王聖藜／綜合報導
黃舒駿不滿老東家歌林音樂公司將他創作的19首歌登記為享有100%著作財產權，憤而提告。（本報資料照片）
黃舒駿不滿老東家歌林音樂公司將他創作的19首歌登記為享有100%著作財產權，憤而提告。（本報資料照片）

台灣資深音樂人黃舒駿不滿老東家歌林音樂公司，將他創作的19首歌曲登記為享有100%著作財產權，提告歌林董事長黃慶強、法人違反著作權法不起訴確定，聲請交付審判；台北地院為釐清爭議，日前罕見開庭傳喚聲請人、被告陳述。

黃舒駿委任律師劉上銘說，19首歌是黃舒駿的心血創作，黃過去與歌林合作，但歌林改組後分新、舊歌林，制度紊亂，應要付的版權費未付。

劉說，2018年黃與歌林簽新協議， 歌林清掉過去費用後，新協議同意未來黃舒駿有權在大陸發行或授權自己的作品，不過，2020年黃要親自授權配合電影時，發現歌林未按協議通知集管公司，致無法享有著作權。

黃舒駿另名律師黃子芸說，歌林2018年依黃舒駿的要求給付1993年到2018年黃應享有的權利金，但新議約後歌林卻違約，造成黃權利受損。

黃舒駿聲請交付審判黃慶強、歌林公司，由於法律關係有釐清必要，法官罕見開庭聆聽雙方意見，並詢問和解意願，雙方未有共識，庭畢諭知案子候核辦。

檢方調查時，黃慶強聲稱歌林有將版權利潤由公司、黃舒駿各分一半，會在ACMA上只登記「歌林」，是方便對外授權。

檢方考證版稅報表、發票相關證據，認定歌林沒有侵害黃舒駿權利的犯意，且詞曲創作人、演唱者登記「黃舒駿」，對歌林公司、黃慶強處分不起訴，黃舒駿聲請再議被台灣高檢署駁回，聲請交付審判。

電影 利潤

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