被追天價版權費 白冰冰酸：忙選舉有人有空理我們嗎？

白冰冰主持的中視「我愛冰冰Show」因遭追討台幣6000萬音樂版權費，面臨停棚危機，她連日在臉書發文，坦言自己比任何人都心急。（圖：中視提供）

台灣女星白冰冰主持的中視「我愛冰冰Show」因遭追討台幣6000萬（約187.2萬美元）音樂版權費，面臨停棚危機，她連日在臉書 發文，坦言自己比任何人都心急。日前她再度談及此事，忍不住對當局喊話，希望能給予明確規範，更狠酸「當今全國正在熱烈的選舉中，相關單位有人有空可以理我們嗎？」

白冰冰透露，連日接到太多關切電話，而此次節目停錄也影響近50名員工生計。她也與黃子佼、知名音樂人陳國華及一些音樂界前輩深談，「甚至有重製協會的人特地向我表達，這次事件與他們無關，他們也很困擾，怕被誤解，因為正常的版權收費，無論是收費、付費雙方都是心甘情願的，也認為遵守智慧財產權是應該的。」

白冰冰表示，「我愛冰冰Show」所碰到的狀況，應該是卡到「重製權」的問題，希望相關單位能給予明確規範，「但若追溯既往，抓到小辮子，坐地起價，喊了一個超離譜的天價，不僅僅是中視，應該是所有的電視台以及廣播電台共同覺得困擾的事。」

白冰冰直言，自己不反對收版權費，「但現在版權所有權人，有些已不是原創者，而是商業公司，他們對於音樂的使用精神，已脫離原本的文化本質，而只是商業利益考量。」最後，她更忍不住對相關單位喊話：「當今全國正在熱烈的選舉中，相關單位有人有空可以理我們嗎？可以出來幫大家解決嗎？」