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躍大銀幕再演懷舊時代劇 連俞涵不怕被定型

記者蘇詠智／綜合報導
連俞涵演出「流麻溝十五號」，挑戰山東口音，做足功課。（記者李政龍／攝影）
連俞涵演出「流麻溝十五號」，挑戰山東口音，做足功課。（記者李政龍／攝影）

以懷舊時代劇中的演出受到肯定的台灣女星連俞涵，近來跳上大銀幕主演「流麻溝十五號」，又是扮演60多年前的女性，她笑道：「就算都是1950年代，那個時代發生的事很多，我能夠全部體會一遍也很好，要是大家認為我可以回到2022年，詮釋現代人的生活，也是很不錯。」不擔心就此被定型。

在「流麻溝十五號」，連俞涵扮演來自山東、淪為政治犯而被關在綠島監獄的女舞者，為了保住生命，不得不和管理犯人的軍官馬力歐在一起，過往她的銀幕感情戲對象都是吳慷仁、李國毅、温昇豪等帥氣型男，這一次卻與馬力歐湊成一對，她反駁：「不要說犧不犧牲，大家都是很努力把角色演好，戲裡面我們的親密場面有其必要，其實男演員拍這種戲的心理壓力才大，他們也不想被誤會。」

首次到達風光優美的綠島，拍了兩周的戲，連俞涵卻因為角色的關係需要沉浸在哀傷、疏離的情緒中，認為可能需要再過一點時間，才能真的純粹以觀光客角度到綠島旅遊。片中她在燕子洞跳舞，畫面頗具美感，其實她只有四堂課的時間要學好全部舞蹈動作，雖然小時候有上過舞蹈課，卻沒有太大幫助：「我那時學的是揮扇子、拋彩帶那種民俗舞。」等於是從零開始，她感謝舞蹈老師很會帶。

除了跳舞之外，她的山東口音也下過工夫，甚至找到一群從山東到韓國再輾轉來台念書的華僑長輩，其中一個當她的老師，其他人常常陪她去爬山，她在從相處過程裡揣摩山東腔，笑言這次比起「茶金」一句話裡要切換不同的語言、腦子好像快要燒壞，看似輕鬆一些，卻有其他挑戰體力，像是一直跳舞或是跳進海裡一整天又要耐寒的辛苦之處，不得不感嘆：「角色使人成長」。

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