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小S大女兒「口吐蛞蝓」還原伊藤潤二經典角色

中央社／台北26日電
小S女兒許曦文主演的「聰明鎮」要靠集資才能做後製。(圖：奇蹟映畫所提供)
小S女兒許曦文主演的「聰明鎮」要靠集資才能做後製。(圖：奇蹟映畫所提供)

改編日本恐怖大師伊藤潤二作品，並由他親自監修的華語影集「聰明鎮」，寫實還原富江、蛞蝓少女等經典角色，已殺青進入後製階段，也發起集資計畫，盼將台灣作品推向國際舞台。

其中小S長女「Elly」許曦文在劇中演出「蛞蝓少女」，照片中她嘴裡吐出蛞蝓，模樣令人驚恐。

伊藤潤二被譽為日本最有影響力的恐怖大師，30年來作品被翻譯成12國語言，筆下作品如「富江」、「蛞蝓少女」、「至死不渝的愛」等，皆成恐怖漫畫經典，透過常見日常，探討人性的慾望或挖掘心中最深層的恐懼。

「聰明鎮」發起募資計畫。(圖：奇蹟映畫所提供)
「聰明鎮」發起募資計畫。(圖：奇蹟映畫所提供)

募資團隊今天透過新聞稿分享，伊藤潤二曾說，以「富江」正式成為漫畫家出道後，就常夢到作品被影像化。台灣製作團隊「奇蹟映畫所」為實現此想法，根據伊藤潤二的創作風格創造全新故事。

全劇從劇本撰寫到開鏡拍攝，耗時6年，創作出帶有伊藤潤二世界觀的全新真人影集。伊藤潤二看完腳本大綱後也給予：「故事大綱很有趣！期待真人化作品」的高評價。

為完整還原漫畫精髓，製作團隊拍攝過程中，與伊藤潤二進行數十次越洋會議，確保劇情每一處皆充滿張力，伊藤潤二本人亦親自參與角色設計及概念設計，與團隊一同將漫畫中的經典角色轉為實體。

影集也處處藏滿彩蛋，在10集、高達450分鐘內容中，融合多個伊藤潤二筆下經典人物及劇情，無論是迷霧裡走來的俊美少年、裝滿血色果實的倉庫，或嘴角總掛著微笑的甜美少女等，讓喜愛伊藤潤二作品的粉絲能在「聰明鎮」找到經典元素。

此外，「聰明鎮」影集裡從轉角街景、居民住宅到服裝設計，都由曾獲金馬、金鐘獎團隊從頭策劃，力求延續漫畫詭譎風格。曾以「月老」獲得金馬獎最佳視覺效果的嚴振欽表示，「小時候看伊藤老師的作品會留下陰影，今天有榮幸在台灣翻拍一樣的作品，希望我們做出來的畫面，可以讓觀眾嚇到甚至留下陰影，這正是我想挑戰的。」

在影集中出現的學校場景、聰明鎮的街景以及鎮民的居家布置，處處有著熟悉的台灣味。電影「紅衣小女孩」特效化妝師張甫丞也邀請觀眾放下對漫畫故事的想像，一起欣賞伊藤潤二的故事如果發生在台灣，所演變出的世界。

為還原漫畫中恐怖且細膩畫風，「聰明鎮」團隊需加入大量特效鏡頭及後製，有高達30人的後製團隊，預計製作10位人物特效與400多顆CG鏡頭後製。團隊在已投入新台幣近億元拍攝經費下，離完成仍有最後一哩路、約1200萬元的資金需求，因此團隊發起集資計畫，盼完成製作外也能獲得充足海外宣傳資源，將影集推向國際。

「聰明鎮」卡司堅強，集結演員梁詠琪、陳姸霏、余杰恩、許曦文、鄭煒齡、劉修甫、潘綱大、宋柏緯及喬湲媛等人。

日本 電影 小S

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