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張孝全飾桂綸鎂靈魂伴侶「這點不行」 導演痛苦無法刪戲

記者楊起鳳／即時報導
張孝全(右)出現在最新的「台北女子圖鑑」中。（圖：Disney+提供）
張孝全(右)出現在最新的「台北女子圖鑑」中。（圖：Disney+提供）

Disney+影集「台北女子圖鑑」最新一集中，張孝全扮演的吳執富，展現出了一個信奉不婚主義，魅力與說服力十足的角色，帶出了本集議題，而桂綸鎂飾演的林怡姍需要面對的，則是一個人生階段的體悟「彼此不成為對方的負擔，就永遠不需要承擔」，看似美好的當下，卻看不到兩人的下一步。

與桂綸鎂是多年好交情的張孝全，彼此對戲就像日常生活般行雲流水，他在戲中扮演的能言善道不婚男吳執富，因為與自己私底下的性格無異，也被拿出來調侃，是被演員耽誤的超級業務。

張孝全(右)出現在最新的「台北女子圖鑑」中。（圖：Disney+提供）
張孝全(右)出現在最新的「台北女子圖鑑」中。（圖：Disney+提供）

提到對婚姻的看法，張孝全認為「責任」是選擇婚姻的核心，如同戲中角色對於承接另一半的情緒是逃避的，並且不願意為另一半犧牲任何事情、就是逃避責任的象徵。釐清並且同理這個角色背後的內涵，揣摩這個虛構的不婚男子，是作為演員最有成就感的一件事，不過也因為揣摩得太真實，頻頻加戲，自然到連導演都捨不得剪掉！

「台北女子圖鑑」是以單元劇的方式敘事，以對應不同的圖鑑男女方式，讓觀眾看見每個人的選擇，而選擇的權利始終掌握在自己身上。所以林怡姍有許多心碎的時刻，無論是簡訊分手、路邊大哭或是與下屬起了衝突，發現原來台北只是她以前想像的烏托邦，實際上是充滿挑戰的修羅場，也反應許多當代議題，如不婚主義與速食愛情，沒有對錯，只是你想過著什麼樣的生活而已。

張孝全(左)出現在最新的「台北女子圖鑑」中。（圖：Disney+提供）
張孝全(左)出現在最新的「台北女子圖鑑」中。（圖：Disney+提供）

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