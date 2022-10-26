吳慷仁扮檢察官 「模仿犯」震撼畫面曝光

吳慷仁在「模仿犯」中飾演檢察官。（圖：Netflix提供）

由台灣男星吳慷仁、柯佳嬿、林心如 、姚淳耀等主演，Netflix 獨家華語影集「模仿犯」日前釋出首支幕後花絮，影片中，百人上街抗議、山路飛車、挖掘屍體、警察攻堅等震撼場面一一曝光，金鐘常客金獎製作人曾瀚賢、湯昇榮暢談該劇如何從改編原著到籌備，一路突破遭遇疫情及連日不斷的雨勢，艱辛且困難重重的拍攝挑戰。

「模仿犯」改編自日本推理女王宮部美幸同名暢銷小說 ，由Netflix 、瀚草文創、南方電影攜手打造，製作人曾瀚賢表示，當初從原著改編開始就是一大挑戰，「『模仿犯』是一部非常難駕馭的小說，原版小說人物非常多，要落實改編其實非常困難，小說的精采在於這些人物所遇到的困難與掙扎，改編成影集就會需要非常細膩地去規畫。」 Netflix在製作上全面的支持協助，給予屬於西方不同觀點，使得這部文學名著，透過一個相對美劇工作方法將之改編完成。

「模仿犯」故事描述九○年代，吳慷仁飾演的檢察官，在面對第一起連續殺人命案，在當代社會價值觀混亂的環境下，如何突破困境，檢索身為檢察官的初衷與正義，比起以往的刑偵類型劇，「模仿犯」更著重於執法者、加害者與受害者之間，人心的細膩描寫與呈現。

有過去和曾瀚賢合作「麻醉風暴」系列經驗，吳慷仁坦言：「和瀚賢哥合作都不是一件輕鬆的事，他總是在做業界可能還在構思的事，在突破與創新，一直走得很前面。」提到想拍不一樣的類型戲，這次在「模仿犯」中，無論編劇格局、角色塑造，方方面面都做到另一種新的可能。

林心如演出「模仿犯」。（圖：Netflix提供）

林心如曾在瀚草製作影集「誰是被害者」中，素顏扮演醫院看護工，現身短短幾分鐘就令人印象深刻，此次再合作「模仿犯」因素之一即是看中製作團隊對議題的深入挖掘與探討，姚淳耀則稱，從收到劇本、準備角色時，就相當興奮與期待，「劇組不斷追求真實，不論故事背景、美術場景、道具，都是精心製作，對演員建立角色，幫助很大」。