「哈勇家」素顏扮農婦 小薰力拚鞏俐

導演陳潔瑤(左起)、編劇謝惠菁、林詹珍妹、張祖鈞、林亭莉、小薰出席記者會。（記者王聰賢／攝影）

金馬獎6項大獎提名「哈勇家」舉行媒體茶敘，小薰（黃瀞怡）拋下昔日美麗扮相，在片中素顏演出一名農婦，她笑說原本不打算出演，導演 陳潔瑤說服了她三次，最後更拿出鞏俐的照片遊說：「鞏俐都可以妳為什麼不行。」

小薰素顏扮農婦。（記者王聰賢／攝影）

小薰原本就是泰雅族，這次要飾演泰雅族部落婦女，最大的難度在於要將部落媽媽跟自己本身的個性做切換，「因為我是泰雅族，我也會講泰雅族話，我必須要有成熟媽媽的樣子，又要保有黃瀞怡本身的狀態，從裡到外都是很大的挑戰」，但她的泰雅族語，卻被片中阿嬤林詹珍妹笑說發音不標準，至於男友鄭人碩有看過自己的素顏造型嗎？她表示沒有，但喊話希望對方有空可以進電影院 看，至於會請他來看特映嗎？小薰笑說：「該自己花錢吧！還要請他包場呢。」

飾演阿嬤的林詹珍妹入圍 最佳女配角，她被問到得知入圍當下的心情，她笑說自己沒看公布入圍直播，是女兒打電話告知她：「我女兒打給我，說有我的名字和照片，我也嚇到怎麼可能 ，我從沒演過戲，從出生到70幾歲，都在山上務農，怎麼可能入圍金馬獎。」入圍新演員的張祖鈞則透露，自己聽到入圍時在便利商店，過馬路整個放空，完全不敢置信，「其實我得失心也不會很重，我也是第一次演這樣的劇本，有導演才會有我」。

「AKB48 Team TP」成員林亭莉在片中飾演一位未婚懷孕的女孩，她透露：「我是原住民家庭長大的，我姐姐們都是先有後婚，所以我都是這樣看著他們長大。」至於自己與片中角色最大的不同為何？林亭莉透露：「在片中詮釋阿莉必須要生氣，但現實生活中的我不太會生氣，是滿大的挑戰。」