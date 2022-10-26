我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

俄「髒彈指控」：將烏拖入核戰的升級藉口？

「哈勇家」素顏扮農婦 小薰力拚鞏俐

記者陳建嘉​​／綜合報導​
導演陳潔瑤(左起)、編劇謝惠菁、林詹珍妹、張祖鈞、林亭莉、小薰出席記者會。（記者王聰賢／攝影）
導演陳潔瑤(左起)、編劇謝惠菁、林詹珍妹、張祖鈞、林亭莉、小薰出席記者會。（記者王聰賢／攝影）

金馬獎6項大獎提名「哈勇家」舉行媒體茶敘，小薰（黃瀞怡）拋下昔日美麗扮相，在片中素顏演出一名農婦，她笑說原本不打算出演，導演陳潔瑤說服了她三次，最後更拿出鞏俐的照片遊說：「鞏俐都可以妳為什麼不行。」

小薰素顏扮農婦。（記者王聰賢／攝影）
小薰素顏扮農婦。（記者王聰賢／攝影）

小薰原本就是泰雅族，這次要飾演泰雅族部落婦女，最大的難度在於要將部落媽媽跟自己本身的個性做切換，「因為我是泰雅族，我也會講泰雅族話，我必須要有成熟媽媽的樣子，又要保有黃瀞怡本身的狀態，從裡到外都是很大的挑戰」，但她的泰雅族語，卻被片中阿嬤林詹珍妹笑說發音不標準，至於男友鄭人碩有看過自己的素顏造型嗎？她表示沒有，但喊話希望對方有空可以進電影院看，至於會請他來看特映嗎？小薰笑說：「該自己花錢吧！還要請他包場呢。」

飾演阿嬤的林詹珍妹入圍最佳女配角，她被問到得知入圍當下的心情，她笑說自己沒看公布入圍直播，是女兒打電話告知她：「我女兒打給我，說有我的名字和照片，我也嚇到怎麼可能 ，我從沒演過戲，從出生到70幾歲，都在山上務農，怎麼可能入圍金馬獎。」入圍新演員的張祖鈞則透露，自己聽到入圍時在便利商店，過馬路整個放空，完全不敢置信，「其實我得失心也不會很重，我也是第一次演這樣的劇本，有導演才會有我」。

「AKB48 Team TP」成員林亭莉在片中飾演一位未婚懷孕的女孩，她透露：「我是原住民家庭長大的，我姐姐們都是先有後婚，所以我都是這樣看著他們長大。」至於自己與片中角色最大的不同為何？林亭莉透露：「在片中詮釋阿莉必須要生氣，但現實生活中的我不太會生氣，是滿大的挑戰。」

入圍 導演 電影院

上一則

突然富貴買1.29億元豪宅 林子祥、葉蒨文否認

下一則

83歲金馬影后心臟驟停14秒 自曝「身體裝了小電池」

延伸閱讀

梧桐妹穿太露…修杰楷教官上身

梧桐妹穿太露…修杰楷教官上身
「華燈」入圍11項全落空 林心如失落：我們不夠好嗎？

「華燈」入圍11項全落空 林心如失落：我們不夠好嗎？
出道37年…首入圍金馬影帝 游安順：回到初心

出道37年…首入圍金馬影帝 游安順：回到初心
兩劇入圍金鐘視后 謝盈萱：手心手背都是肉

兩劇入圍金鐘視后 謝盈萱：手心手背都是肉

熱門新聞

有人在多倫多拍到吳卓林與混血女友Andi在排隊領免費食物。 圖／摘自微博

成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相

2022-10-18 13:44
陳昭榮事業成功但經營婚姻卻有缺憾。本報資料照片

陳昭榮離婚／和葉全真爆緋聞 壓垮婚姻最後一根稻草

2022-10-19 00:28
梅根常發表鼓勵女性自主的演說，酸民卻批她虛偽、自打嘴巴。（路透資料照片）

梅根「口交」被抓包 遭酸民批：虛假、做作

2022-10-21 18:14
汪小菲（左）和張穎穎戀情已經接近公開。(取材自微博)

網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光

2022-10-18 21:33
Angel曝光胸前深溝照。(取材自Instagram)

賈靜雯女兒低胸側躺快「掉出來」 網幫喊舅舅：買高領

2022-10-19 20:48
「六人行」眾要角中，珍妮佛安妮絲頓（右二）最常關心馬修派瑞（右三）。（路透資料照片）

差點嗑藥到死 「六人行」男星感謝安妮絲頓當頭棒喝

2022-10-22 20:11

超人氣

更多 >
這7種食物 大廚都說別買冷凍過的

這7種食物 大廚都說別買冷凍過的
世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了
路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡

路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡
翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝
鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資

鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資