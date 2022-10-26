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小S確診出現後遺症 自曝腦霧喪失主持能力

記者林怡秀／綜合報導
小S節目最近風波不斷，她笑請大家不要再害她了。（記者李政龍／攝影）
小S節目最近風波不斷，她笑請大家不要再害她了。（記者李政龍／攝影）

台灣藝人小S日前出席保養飲代言記者會，她先前確診新冠肺炎，昨自曝後遺症除了不斷咳嗽，還出現嚴重腦霧，她和上節目的藝人對視了20秒，居然叫不出對方的名字，讓她忍不住懷疑自己是否喪失了主持能力。

小S說：「我結束隔離後第一天錄影，腦霧非常嚴重，那天主題是好久不見的藝人，我看腳本的時候問工作人員為什麼沒寫名字，他們說要給我一個驚喜。」結果藝人一出場，她根本認不出對方是誰，「對方也嚇到，因為他就是為我而來，很期待跟我互動，大家都嚇呆了，拚命提示我，你們看到播出一定會嚇壞，會想說這個人還有主持的能力嗎？」直呼這毛病不知何時才會恢復。

而她主持的「小姐不熙娣」近來話題不斷，除了鬧出Lulu的雙面人風波，劉雨柔和楊皓如也因為她的節目開戰互撕，對此她喊冤「以前『康熙』也有小本本，也沒有討論這麼熱烈，但我真的想不起來是在講誰，我想提醒大家，還有很多其他節目都在玩猜猜看是誰這樣的內容，所以大家不要害我。」她在金鐘獎也和Lulu私下交換聯絡方式，雙面人風波正式告一段落。

問她金鐘獎當天除了Lulu，和舊愛黃子佼有互動嗎？她直言沒有，「就禮貌性恭喜他，我還去抱他也太怪了吧！」而昔日情敵曾寶儀主持戲劇類獲得滿堂采，她承認自己缺乏主持大型典禮的經驗，所以曾寶儀這方面確實比她強。

小S 新冠肺炎

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