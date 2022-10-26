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憂鬱症再復發 苦苓深陷「負面念頭」吐低潮心聲

噓！星聞 即時報導
知名作家苦苓今突然宣布因身心狀況不佳，無法繼續創作。（影片截圖）
知名作家苦苓今突然宣布因身心狀況不佳，無法繼續創作。（影片截圖）

台知名作家苦苓今突然宣布因身心狀況不佳，無法繼續創作，將暫停更新臉書、Podcast；近日他上節目，坦言最近因憂鬱症狀強烈，醫生建議下已加倍服用藥物治療。

苦苓過去因發現肝臟有腫瘤，雖然是良性腫瘤也已動刀切除，但當時卻也因為健康失衡引發憂鬱症狀，甚至還曾一度想輕生，後來就醫吃藥控制症狀已好轉，近期也將藥量減半，誰知近來又發現自己變得敏感、負面情緒強烈，醫生建議後藥量有再增加，狀況已改善許多。

苦苓透露，憂鬱症雖然是與生理有關但卻會影響到心理，例如常常會覺得什麼事情都做不好、完全喪失自信，最糟的時候連通告都不想接，「我怕講錯話」。他分析自己憂鬱症復發原因，坦言有時可能只是因為天氣、生活落差大，但也可能是生活中一個小小挫折，例如打電話給朋友對方沒接等等。

苦苓直言，有憂鬱症狀的人「最怕的就是你覺得這個世界根本不需要我，然後我也不知道要做什麼好，我對這個世界也沒有興趣」。他建議，應設法培養一些興趣、愛好，甚至要想辦法跳出舒適圈，「你就是不要（過得）那麼舒服」；若要關心憂鬱症親友，也別用安慰、鼓勵的方式，只要在他旁邊陪伴就好，讓他知道「我在你身邊，你不是寂寞的」，並告訴對方若真的受不了、有什麼需求都可以說出來。

憂鬱症 腫瘤 臉書

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